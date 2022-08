Manual Probuds V2, Dicas e Guia 2022 (TWS)

Embora existam muitas opções disponíveis, mas os fones de ouvido que Probuds V2 são os melhores, pois oferecem muitos recursos que nenhuma outra marca oferece a esse preço. Probuds concentra-se em precisão, qualidade, inovação, cliente e serviçocom o objetivo de ser um dos principais fabricantes de chapelaria do mundo com os melhores produtos, serviços e qualidade.

Mas, para qualquer produto digital, o manual do usuário é a coisa mais importante que geralmente perdemos. Portanto, é possível que você tenha esquecido de ler o manual do Probuds V2, e agora não o encontrou. Portanto, se for esse o caso, estamos aqui para você. Abaixo neste artigo, anexamos o PDF do manual do Probuds V2.

Lava ProBuds V2: O que é bom?

Um excelente design e alta qualidade de construção criam uma aparência elegante para os Lava ProBuds. Além de ter uma dobradiça bonita e resistente, a caixa vertical também é bastante durável.

Gostamos de algumas adições aqui, incluindo o LED de status da bateria na parte externa, que é onde deveria estar, e não na parte interna da tampa, como muitos produtos estão fazendo hoje em dia.

Além disso, o fato de a porta de carregamento estar na lateral e não na parte inferior ou traseira do gabinete é algo sobre o qual não tínhamos certeza.

Certamente, isso tira o design simétrico do case quando está carregando, mas é muito conveniente usar um banco de potência ou carregamento reverso quando o case está carregando.

Foi um prazer testar alguns dos fones de ouvido mais excelentes deste segmento. Apesar de usar os ProBuds para sessões mais longas, tudo está no ponto, desde o peso, ajuste e conforto. Isso pode ser subjetivo, dependendo de seus ouvidos.

Os fones de ouvido ProBuds V2 são bons?

Estes são sem dúvida os melhores, ou pelo menos são melhores do que quaisquer outras marcas. Além de ter uma excelente qualidade de som, eles também são bastante duráveis. Eles têm um ótimo programa de +$6 que eu gosto especialmente.

Os fones de ouvido podem ser trocados ilimitadas vezes sem condição dentro de um ano a partir da data de compra, independentemente da condição dos fones de ouvido.

Quais são as salvaguardas que precisam ser tomadas?

Tenha cuidado para não fazer uso indevido desta unidade. Evite luz solar direta, fontes de calor, umidade, água ou outros líquidos. Podem ocorrer danos na bateria se o dispositivo for exposto a temperaturas extremamente altas ou baixas. Unidades molhadas ou úmidas não devem ser operadas para evitar choque elétrico, ferimentos e/ou danos. Por favor, não use este dispositivo se ele tiver caído ou estiver danificado. Apenas um eletricista qualificado deve reparar equipamentos elétricos. É possível colocar o usuário em sério risco se os reparos não forem realizados corretamente. Você deve garantir que a unidade esteja fora do alcance das crianças.

Como ligar/desligar seu Probuds V2

Você pode seguir estes passos para desligar/ligar seu Probuds V2:

Ligar:

O estojo de carregamento deve ser removido dos fones de ouvido. Você verá LEDs azuis piscando em ambos os fones de ouvido. Os botões multifuncionais devem ser pressionados e mantidos por dois segundos até que os LEDs azuis pisquem e o som “Power ON” seja reproduzido.

Desligar:

Recarregue seus fones de ouvido colocando-os de volta no estojo de carregamento. O botão multifuncional deve ser pressionado e mantido pressionado por dois segundos até ouvir Desligar.

Manual do Probuds V2 e fones de ouvido Bluetooth sem fio verdadeiros PDF

Clique aqui para baixar

Embrulhar

Então, isso é tudo que temos para você no manual do Probuds V2. Esperamos que você leia o PDF do manual do Probuds V2 que anexamos acima neste guia. Então, agora, caso você tenha alguma dúvida, comente abaixo e nos avise.

