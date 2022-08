Maringá (PR) anuncia três novos concursos com salários de até R$ 15 mil

A Prefeitura de Maringá, no estado do Paraná, anunciou a abertura de três novos concursos públicos nas áreas da saúde, educação e administração municipal.

Os salários vão de R$ 1.976,86 a R$ 15.869,93. As oportunidades contemplam candidatos com nível superior em diferentes áreas de formação.

A banca responsável pelo concurso é a Cebraspe.

Vagas e salários Maringá – PR

A Prefeitura de Maringá oferece, por meio de três novos editais, 183 vagas para diferentes cargos dentro das áreas da saúde, educação e administração do município.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Edital nº 16/2022

Professor Educação Infantil e Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 20 vagas;

A remuneração oferecida para o cargo é de R$ 1.976,86, para uma jornada de 20 horas semanais.

Os aprovados ainda têm direito ao vale alimentação no valor mensal de R$ 430,65.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter formação superior de licenciatura em pedagogia.

Edital nº 17/2022

Médico para o programa Saúde da Família – 20 vagas;

O salário oferecido para o Médico PSF é de R$ 15.869,93 para uma jornada de 40 horas semanais, com direito a vale alimentação no valor de R$ 430,65.

Edital nº 18/2022

Analista Municipal – Contabilidade – 5 vagas;

Analista Municipal – Direito – 5 vagas;

Arquiteto – 3 vagas;

Auditor em Saúde – Ciências Contábeis – 1 vaga;

Auditor em Saúde – Direito – 1 vaga;

Auditor em Saúde – Enfermagem – 1 vaga;

Auditor em Saúde – Farmácia – 1 vaga;

Auditor em Saúde – Odontologia – 1 vaga;

Auditor em Saúde – Psicologia – 1 vaga;

Auditor Tributário – 4 vagas;

Biomédico – 2 vagas;

Contador – 2 vagas;

Enfermeiro – 30 vagas;

Engenheiro Eletricista – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Geógrafo – 2 vagas;

Médico Auditor – 3 vagas;

Médico Cardiologista – 5 vagas;

Médico Clínico Geral – 5 vagas;

Médico Dermatologista – 5 vagas;

Médico Gastroenterologista – 5 vagas;

Médico Ginecologista/Obstetra – 10 vagas;

Médico Infectologista – 5 vagas;

Médico Neurologista – 5 vagas;

Médico Oftalmologista – 5 vagas;

Médico Ortopedista – 5 vagas;

Médico Otorrinolaringologista – 5 vagas;

Médico Pediatra – 10 vagas;

Médico Pneumologista – 5 vagas;

Médico Psiquiatra – 4 vagas;

Médico Urologista – 5 vagas;

Nutricionista – 4 vagas;

Procurador – 2 vagas;

Profissional de Educação Física – 4 vagas;

Os salários oferecidos neste terceiro edital vão de R$ 5.495,45 a R$ 6.443,34 para jornadas de trabalho que variam entre 40 e 20 horas semanais.

Os candidatos precisam comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Maringá – PR

Os interessados em concorrer a uma das vagas para Prefeitura de Maringá devem realizar a inscrição entre os dias 19 de agosto a 09 de setembro de 2022, diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 250, dependendo do cargo.

Etapas do concurso Maringá – PR

O concurso público para Prefeitura de Maringá, em todos os editais, contará com prova objetiva, comum para todos os cargos e de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada nos dias 23 de outubro e no dia 06 de novembro, dependendo do cargo.

Alguns cargos exigirão também a realização de prova dissertativa e avaliação de títulos.

Para obter maiores informações sobre o concurso público para Prefeitura de Maringá, acesse o link dos editais abaixo: