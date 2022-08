Marisa abre NOVAS vagas de emprego pelo país

As lojas Marisa são referência no mercado de vestuários do Brasil. E, neste momento, a companhia está buscando profissionais qualificados e que queiram participar do sucesso das empresas. Veja as informações sobre os cargos disponíveis.

Marisa tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A Marisa conta com uma equipe de sucesso e está à procura de novos funcionários para preencher as lacunas da companhia. Veja, a seguir, as possibilidades que a empresa divulgou e os critérios exigidos, a partir da página de inscrição.

Analista de prevenção e perdas

Fiscal de Loja

Assistente de Prevenção de Perdas

Analista de Transportes Júnior

APRENDIZ

Assessor de Clientes

Assistente Administrativo

Coordenador de Produto Global Sourcing

Assistente de Estilo Júnior

Líder de Operações

Assistente de Vendas

Supervisor de loja Itapetininga – SP

Supervisor de Serviços ao Cliente

Gerente Regional de Vendas – Rio Grande do Sul

Assistente de VM JR

Atendente de Vendas

Analista de Cobrança Sênior

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de logística (carga e descarga)

Banco de Talentos – Lojas | BRASIL

Comprador Sênior – Foco em Tecnologia

Analista de Produtos do Cartão Pleno

Consultor Mbank – Curitiba

Coordenador de Abastecimento

Especialista de Operações de Vendas I

Atendente de Serviços ao Cliente

Fiscal de Prevenção de Perdas

Gerente de Loja Júnior- Dourados – MT

Gerente Regional de Vendas – São Paulo

Inspetor de qualidade

Líder de Cliente

Assistente de Visual Merchandising

Operador de Caixa

Supervisor de loja – Barro Preto – MG

Analista de Comunicação Corporativa Pleno

Analista de Marketing Sênior

Analista de Marketplace Junior

Consultor de Visual Merchandising Pl – Recife

Analista de Planejamento de Produtos Júnior.

Como se candidatar

Para fazer parte do processo seletivo da Marisa, os candidatos podem preencher as informações solicitadas diretamente no site de inscrição. São várias oportunidades com muitos benefícios. Basta seguir as orientações da página e cadastrar currículo atualizado.

