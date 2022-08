McDonald’s recruta profissionais para o preenchimento de 300 vagas

Já imaginou trabalhar no McDonald’s? Esta pode ser a chance que você estava esperando, já que a empresa recruta profissionais para o preenchimento de 300 vagas. As posições são para diversos estados do Brasil: Rio Grande do Norte, Mato Grosso, São Paulo, Paraíba, Roraima, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e muito mais.

As vagas são oferecidas por meio da Arcos Dorados, a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil – que detém, também, o título de um dos maiores empregadores de jovens do país.

Há chances em diferentes departamentos – de atendimento ao cliente e restaurantes às áreas de marketing e administrativa – nos cargos de assistente administrativo, assistente de trade marketing, aprendiz, atendente de restaurante, supervisor de área, técnico de manutenção e embaixador de experiência do cliente.

Grande parte das vagas não exige experiência anterior e nem possui pré-requisitos específicos. Além disso, embora o site do processo seletivo não informe remuneração salarial ou benefícios, a empresa é reconhecida pela oportunidade de desenvolvimento profissional e crescimento por mérito – uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado e está em busca de uma vaga.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo do McDonald’s deverão acessar a página de carreiras da companhia para conferir a lista completa de oportunidades. Clique aqui para obter mais informações.

No endereço é possível conferir, ainda, mais detalhes sobre o escopo de atuação e as cidades onde cada uma delas está disponível. A seleção inclui a realização de testes e uma entrevista com o gestor.