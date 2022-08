De acordo com informações oficiais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), será anunciado nesta sexta-feira (19), às 8h30, o investimento em pesquisa que pretende desenvolver órgãos compatíveis para transplante.

MCTI anuncia investimento em pesquisa da USP para desenvolver órgãos compatíveis para transplante

Conforme informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a carta de apoio será assinada com a Reitoria da Universidade de São Paulo (USP), que também anunciará investimentos no projeto desenvolvido pela Faculdade de Medicina da USP.

Segundo destaca a divulgação oficial, a cerimônia será realizada na sala da congregação da Faculdade de Medicina da USP. Assim sendo, haverá transmissão ao vivo da cerimônia pelos canais digitais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Direcionamento dos investimentos

Conforme destaca a divulgação oficial, os recursos do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) serão empregados para o custeio de atividades de pig facility (instalação de nível de biossegurança dois – NB2 – para criação de suínos em condições sanitárias adequadas e desta maneira, avaliar a possibilidade da utilização de suínos para a produção de órgãos compatíveis para o transplante em humanos).

Projeto pioneiro e inovador

Segundo informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a iniciativa da USP é a única na América Latina voltada à pesquisa de produção de órgãos em animais para transplante em humanos.

O projeto é coordenado pelo professor Silvano Raia, pioneiro na execução de transplante de órgãos no país. Participarão do evento, por videoconferência, o ministro do MCTI e a diretora de Cooperação Institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Diversos profissionais participarão do evento

Além disso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) informa que estarão no local o secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI; o secretário de Saúde do Estado de São Paulo; o reitor da USP; o diretor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do projeto e o representante do Instituto de Biociências da USP.

A tecnologia no desenvolvimento da medicina

Certamente, iniciativas como essa são de grande relevância para a ciência de forma ampla. Visto que diversas possibilidades são oriundas da tecnologia na era digital, principalmente, no que tange a área da saúde.

O apoio de políticas públicas a esse tipo de ação é primordial para que esses projetos evoluam e beneficiem diversas pessoas, além de destacar o profissionalismo dos envolvidos durante o desenvolvimento da inovação dentro da medicina de forma abrangente.