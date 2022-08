MDB-Alagoas realiza convenção nesta sexta-feira,5, em Maceió

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), realiza nesta sexta-feira (5), sua convenção no Espaço Pierre Chalita, em Jaraguá, na capitala alagoana a partir das 10h. Na ocasião serão aclamadas as candidaturas do governador Paulo Dantas à reeleição para o Governo de Alagoas e também do vice, o ex-governador Ronaldo Lessa (PDT).

Também serão apresentadas as candidaturas ao Senado, do ex-governador Renan Filho (MDB), dos candidatos a deputados estaduais e federais, além disso, será selado o apoio de várias agremiações partidárias. Durante a convenção também será batido o martelo em relação ao apoio que os candidatos darão ao ex-presidente Lula.

Estão sendo esperadas caravanas de todo o Estado, já tendo sido confirmadas as presenças de vários prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, entre outras lideranças políticas.