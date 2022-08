MEC abre matrículas para o ProUni 2022/2

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, o período de inscrições para o segundo processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2022. As inscrições serão recebidas até 4 de agosto, próxima quinta-feira.

Os interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do Portal de Acesso Único. Não há cobrança de taxa para participar do processo seletivo.

Quem pode participar?

Conforme as diretrizes do programa, podem se inscrever os estudantes que tenham feito uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2020 ou 2021. O edital estabelece ainda que só poderão participar aqueles que tenham obtido nota mínima de 450 pontos. Além disso, os candidatos não podem ter tirado zero na prova de redação.

O Prouni é um programa do governo federal que oferta bolsas de estudos para cursos superiores em instituições privadas, com 50% e 100% de desconto nas mensalidades. De acordo com as regras, para concorrer às bolsas, os candidatos deverão comprovar a seguinte renda:

Bolsas integrais (100%): renda de até um salário-mínimo e meio;

Bolsas de 50%: renda de até 3 salários-mínimos.

A única exceção quanto à comprovação de renda é para os professores da rede pública de ensino que estão no exercício da docência na educação básica. Conforme as regras do MEC, os docentes não precisam comprovar renda para concorrer às bolsas para os cursos de licenciatura.

Nesta edição, além de estudantes da rede pública de ensino e bolsistas de escolas particulares, pessoas que cursaram o ensino médio em escolas privadas sem bolsa também poderão participar do processo seletivo. No entanto, os critérios de renda seguem os mesmos.

Na concessão das bolsas, os professores serão priorizados para os cursos de licenciatura e os estudantes de escolas públicas continuam tendo prioridade em relação aos alunos que cursaram o ensino médio na rede privada (com ou sem bolsa).

Resultados

De acordo com o edital, a divulgação da 1ª chamada está prevista para o dia 8 de agosto. Os candidatos pré-selecionados deverão comprovar as informações até o dia 17 seguinte. Já a 2ª chamada está prevista para 22 de agosto, com comprovação das informações entre os dias 22 a 31 de agosto.

O edital estabelece ainda que aqueles que não foram selecionado em nenhuma das duas chamadas deverão realizar inscrição na lista de espera nos dias 5 e 6 de setembro de 2022. O resultado da lista de espera está previsto para 9 de setembro. A comprovação das informações deverá ser feita de 10 a 16 de setembro.

Veja mais informações no edital.

