MEC adia período para adesão ao Enare 2022/2023

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a prorrogação do período para a adesão das instituições de saúde ao Exame Nacional de Residência (Enare) 2022/2023. Inicialmente o período para a adesão chegaria ao fim no último dia 2 de agosto.

De acordo com o edital, podem aderir ao Enare 2022/2023 as instituições de saúde de todo o país. No entanto, as instituições precisam ter vagas autorizadas com financiamento das bolsas garantido.

Além disso, para formalizar a adesão, as instituições devem ser públicas ou privadas sem fins lucrativos e devem ofertar Programas de Residência Médica ou Programas de Residência em Área Profissional da Saúde reconhecidos pela pasta.

Ainda segundo as orientações da pasta, a adesão deve ser feita por meio de cadastro institucional e assinatura eletrônica do Termo de Adesão, disponível no site do Enare.

O exame é realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao MEC. Segundo a pasta, a Ebserh deve publicar o edital de abertura no dia 15 de agosto.

Inscrições

O período de inscrição dos candidatos será de 5 a 26 de setembro. Conforme o edital, os candidatos devem enviar toda a documentação solicitada para análise curricular no período de 15 de setembro a 5 de outubro, por meio do site do exame.

A seleção do Enare funciona de forma semelhante à seleção do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse sentido, após a aplicação das provas, os candidatos usam as notas alcançadas no exame aplicado pela Ebserh na especialidade escolhida.

A aplicação das provas está marcada para o dia 06 de novembro de 2022. A classificação é feita de acordo com o desempenho nas provas, de modo que as melhores notas se sobrepõem às menores, determinando, ao final, quem ocupará as vagas.

O resultado final do Enare 2022/2023 será publicado no final deste ano ou no início de 2023. De acordo com o cronograma, os aprovados deverão realizar as matrículas entre 10 de fevereiro e 31 de março de 2023.

Acesse o site do exame.

