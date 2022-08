MEC altera prazos do ProUni 2022/2; veja novas datas

O Ministério da Educação (MEC) alterou e divulgou nesta terça-feira, dia 30 de agosto, as datas do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2022/2. De acordo com a pasta, os novos prazos visam possibilitar que os candidatos selecionados na 2ª chamada tenham mais tempo para a comprovação das informações prestadas.

O resultado da 2ª chamada foi liberado pela pasta na segunda-feira (29). Para comprovar as informações, os pré-selecionados devem apresentar todos os documentos solicitados pela instituição de ensino superior.

Lista de Espera

Com a nova alteração no cronograma, a manifestação de interesse na lista de espera deverá ser feita nos dias 21 e 22 de setembro. De acordo com as diretrizes do programa, podem participar da lista de espera os candidatos que não foram convocados em nenhuma das chamada regulares.

A divulgação dos selecionados através da lista de espera está prevista para o dia 26 de setembro. A comprovação das informações com entrega da documentação deverá ser feita no período de 26 de setembro a 30 de setembro.

ProUni 2022/2

Ao todo, esta edição do ProUni conta com a oferta de 190 mil bolsas, entre parciais e integrais. De acordo com as regras do MEC, a renda exigida para bolsas integrais é de até um salário-mínimo e meio, enquanto para as bolsas parciais, que ofertam 50% de desconto, a renda exigida é de até 3 salários-mínimos.

A seleção dos inscritos no ProUni 2022/2 foi feita exclusivamente com as notas das duas últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio): 2020 ou 2021. Portanto, puderam se inscrever os candidatos que fizeram uma das duas edições e que obtiveram média de 450 nas provas sem ter zerado a prova de redação.

Nesta edição, pela primeira vez, os candidatos que fizeram o Ensino Médio em escolas particulares sem bolsa também puderam participar da seleção. No entanto, os estudantes de escolas públicas ainda têm prioridade na concessão de bolsas.

Acesse o edital do programa para mais informações.

