MEC divulga edital do Enare 2022; veja principais datas

O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital com as principais datas do Exame Nacional de Residência (Enare) 2022. De acordo com o documento, as inscrições serão recebidas no período de 12 de setembro a 3 de outubro deste ano.

Segundo a pasta, ao todo participam 90 instituições e são ofertadas 1.413 vagas imediatas de nível superior nesta edição.

Conforme as orientações do edital, as inscrições deverão ser feitas exclusivamente online, por meio do Portal do Enare. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 180,00 até 4 de outubro.

Os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 12 a 15 de setembro. Para isso, será exigida a apresentação dos documentos para comprovação de renda.

Prova

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 6 de novembro de 2022. A classificação é feita de acordo com o desempenho nas provas, de modo que as melhores notas se sobrepõem às menores, determinando, ao final, quem ocupará as vagas.

Segundo o MEC, a seleção do Enare funciona de forma semelhante à seleção do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse sentido, após a aplicação das provas, os candidatos usam as notas alcançadas no exame aplicado pela Ebserh na especialidade escolhida.

Além desta etapa que conta com a aplicação de provas, há ainda a análise do currículo dos candidatos. No entanto, essa etapa é exclusiva para os aprovados nas provas objetivas.

A publicação do resultado final do Enare 2022/2023 está prevista para o final deste ano ou início de 2023. De acordo com o cronograma, os aprovados deverão realizar as matrículas entre 10 de fevereiro e 31 de março de 2023.

Acesse o edital para mais informações.

