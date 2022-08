MEC prorroga prazo para comprovação de informações do Prouni 2022/2

O Ministério da Educação (MEC) publicou em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira (12) novas datas para os procedimentos do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2022.

De acordo com o documento, a pasta prorrogou até o dia 24 de agosto o prazo para comprovação das informações dadas no momento da inscrição. Anteriormente, os pré-selecionados na 1ª chamada deveriam realizar o procedimento até a próxima quarta-feira (17).

Desse modo, os candidatos terão mais tempo para apresentar, de forma virtual ou presencial, às instituições nas quais foram pré-selecionados a documentação que comprove as informações prestadas no momento da inscrição

O resultado do Prouni 2022/2, com a lista de pré-selecionados na 1ª chamada, está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

2ª chamada e Lista de Espera

Além de prorrogar o prazo para comprovação, o MEC alterou também as datas da 2ª chamada e da Lista de Espera. Desse modo, a 2ª chamada foi remarcada para 29 de agosto. Os pré-selecionados na segunda convocação deverão comprovar as informações até 8 de setembro.

Já o período para manifestar interesse na lista de espera será nos dias 13 e 14 de setembro. O resultado na lista de espera está previsto para 17 de setembro, com comprovação de informações de 19 a 23 de setembro. A lista de espera é exclusiva para candidatos que não tenham sido selecionados em nenhuma das duas chamadas regulares.

Sobre a classificação

De acordo com o MEC, nesta edição, estão sendo ofertadas 190 mil bolsas, entre parciais e integrais. A renda exigida para bolsas integrais é de até um salário-mínimo e meio. Para as bolsas parciais, que ofertam 50% de desconto, a renda exigida é de até 3 salários-mínimos.

A classificação dos inscritos nesta edição do Prouni foi feita a partir das notas das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2020 e 2021. Puderam se inscrever os estudantes que obtiveram média de 450 pontos e que não tiraram zero na prova de redação.

Com informações da Agência Brasil.

