Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 7,5 milhões no próximo sorteio

Nesta quarta-feira (17) a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2511 da Mega-Sena. O prêmio estimado era de R$ 3 milhões para quem acertasse às seis dezenas. Contudo, não houve ganhador do valor total, a estimativa para o prêmio do próximo concurso é de R$ 7,5 milhões.

O sorteio foi realizado às 20h, horário de Brasília, a transmissão ocorreu ao vivo pelas redes sociais do banco. As dezenas sorteadas para a Mega-Sena foram: 04-10-15-39-41-49. O próximo sorteio ocorrerá neste sábado (20). Contudo, mesmo que ninguém tenha ganhado o prêmio máximo, houveram 31 acertos na quina, cada ganhador recebeu R$ 55.886,42. Já para a quadra, houveram 2.031 vencedores, onde os ganhadores receberam R$ 1.218,59.

Detalhes sobre o prêmio

O valor bruto do prêmio corresponde a 43,35% da arrecadação. Sendo que, dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números ( Quadra );

); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Caso não haja nenhum acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o próximo concurso, seguindo a mesma faixa de premiação. Após ser contemplado com o prêmio, o ganhador tem até 90 dias após o sorteio para retirar os valores. Deste modo, após este período, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Mais detalhes sobre a Mega-Sena

Lançada em março de 1996, a Mega-Sena veio para substituir a antiga Sena, loteria muito famosa no Brasil na época. Ao longo destes anos, o sorteio veio se transformando no mais desejado dos jogos lotéricos do país, já que este tem os maiores prêmios pagos na história do concurso.

Os sorteios ocorrem em todas às quartas e sábados, contudo há semanas especiais onde ocorrem três sorteios, chamadas de Mega Semanas. O sorteio mais cobiçado do ano ocorre no dia 31 de dezembro, conhecido como Mega da Virada. Este é recordista de premiações com prêmio na casa dos R$ 300 milhões.

Para a aposta na Mega-Sena o procedimento é muito simples. Basta escolher de 6 a 15 números, dentre os 60 disponíveis na cartela e jogar. O prêmio máximo vai para quem acertar todos os seis números sorteados, chamado de Sena.

Há também outros prêmios que dependem do número de acertos, estes são a quina e quadra, para cinco e quatro acertos. Deste modo, quanto mais números o jogador apostar, maior serão as chances de ganhar.

Para apostar na Mega-Sena também é possível realizar as apostas em bolões, para quem quer apostar muito gastando pouco. Para isso, basta formar um grupo e escolher os números das apostas, marcar a quantidade de cotas e registrar a sua aposta. Ao ser registrado no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, caso seja premiado, poderá resgatar o prêmio individualmente.