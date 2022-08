Mega-Sena: Concurso 2.513 pode pagar R$ 14 milhões nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (24), o concurso 2.513 da Mega-Sena pode premiar com o valor de R$ 14 milhões o apostador que acertar as seis dezenas.

O sorteio será realizado hoje, às 20h. Aqueles que tiverem interesse, ainda podem jogar. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada até às 19h desta noite.

No último sábado (20), o concurso não obteve nenhuma aposta vencedora.

Apostas online

Além de realizar presencialmente, os cidadãos também podem fazer as suas apostas online por meio do aplicativo Loterias da Caixa. No entanto, para apostar online o apostador deve realizar ao menos R$ 30 em apostas e o pagamento é feito exclusivamente por cartão de crédito.

Como fazer um jogo da Mega-Sena?

Para apostar na Mega-Sena, basta optar pelo jogo simples individual, sendo uma aposta de mais dezenas, bem como o jogo por meio do bolão. Na aposta simples, escolhe-se seis números entre os 60 disponíveis no volante. Mas, deve-se ressaltar que as chances do prêmio sair pela faixa principal nesse tipo de aposta são mínimas.

Ademais, para se aproximar mais da premiação, existe a possibilidade do desdobramento, escolhendo mais dezenas para potencializar a aposta. Nesse caso, basta selecionar até 15 números no volante, contudo, pagando mais caro por cada dezena acrescentada.

Infelizmente, ganhar nessa modalidade é bem difícil, uma vez que a probabilidade disso acontecer é de 1/50 milhões. Todavia, com o desdobramento, as chances tornam-se mais fáceis.

Além do mais, é possível apostar na Mega-Sena acumulada através dos bolões da loteria. No bolão, o apostador divide os custos das apostas com outros jogadores, mas com o benefício de ter mais chances de acerto do que se jogasse sozinho.

Como resgatar o prêmio que ganhei?

O seu prêmio da Mega-Sena dependerá diretamente do valor que você tem a receber. Portanto, quando os prêmios não ultrapassam o valor de 1900 reais, podem ser retirados em uma casa lotérica. No entanto, se esse valor foi maior, a única possibilidade é numa agência bancária da Caixa Econômica Federal.

A propósito, esses dois locais de retirada possuem uma situação em comum, que é a apresentação dos documentos. Logo, para fazer o resgate, é necessário apresentar comprovante de pagamento da aposta, documentos de identidade e também CPF.

Isto é, sem esses documentos não será possível efetivar a retirada do valor a receber. Além disso, saiba que há um prazo de 90 dias para o vencedor se apresentar em um dos dois locais. Caso contrário, o prêmio retorna para o Governo Federal.

Além disso, como o prêmio da Mega-Sena, geralmente é em um valor alto, o ganhador pode expedir uma procuração. Dessa forma, uma pessoa de confiança executa o processo de resgate e transferência do prêmio.

Com essas orientações é possível fazer um resgate tranquilo e sem estresse. No entanto, além disso, você precisa prestar atenção nos dias e horários de funcionamento dos estabelecimentos.

Quando o sorteio acontece no sábado, o próximo dia útil disponível para retirada é na segunda-feira, caso não seja um feriado nacional.

Então, se você realizou as suas jogadas e conseguiu conquistar um prêmio, siga as orientações. No entanto, se não foi dessa vez, continue fazendo as suas apostas, pois a Mega-Sena tem prêmios incríveis e muito atrativos para próximas jogadas. Além dela, existem outras dentro do vasto universo do mundo das loterias.