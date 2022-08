O mercado de investimentos é amplo e tem atraído cada vez mais novos investidores, no entanto, é importante que faça um planejamento financeiro que contemple a sua entrada nesse mercado de modo faseado e gradual.

Mercado de investimentos: dicas para planejar sua diversificação

Caso queira entrar no mercado de investimentos, é aconselhável por diversos especialistas que inicie por opções de renda fixa. Visto que tais opções permitem que saiba o valor que será resgatado no final do contrato, o que pode ser importante para elaborar um planejamento financeiro inicial.

Estude sobre a economia

Além disso, o entrante no mercado de investimentos deve estudar a economia para entender o impacto de sua volatilidade nas opções do mercado, considerando a renda fixa e renda variável. Dessa forma, poderá criar um processo gradual para diversificar suas opções.

Comece investindo valores baixos

Iniciar seus investimentos por valores baixos também é importante, já que dessa forma poderá entender de maneira prática o processo do mercado, o tesouro direto é um exemplo de opção de renda fixa que permite investimento de maneira gradual. Contemplar suas necessidades e particularidades é relevante dentro de um planejamento financeiro, principalmente para novos investidores.

Questione alguns pontos relevantes

Sendo assim, é importante que considere algumas questões para planejar de maneira direcionada a sua entrada no mercado de investimentos, por exemplo:

Qual é o valor total que possui para investir no mercado de investimentos?

Considerando os estudos feitos, quais opções de renda fixa melhor atendem a sua necessidade atual?

Qual é a melhor opção para elaborar uma reserva de emergência?

Qual acredita ser a melhor opção para realizar um planejamento de aposentadoria?

Dessa forma poderá obter clareza sobre quais são as opções que melhor atendem seus objetivos para direcionar valores de maneira gradual.

Cuidados com golpes na internet

É importante se atualizar quanto às oscilações da taxa Selic e seus impactos nos investimentos, bem como sobre a economia de forma geral. Além disso, tenha cuidado com promessas de ganhos repentinos e elevados, já que há diversas modalidades de golpes e fraudes na internet, principalmente, em esquema de pirâmides.

O mercado de investimentos pode ser bastante promissor, contudo, requer conhecimento e uma análise aprofundada para que minimize as chances de se tornar uma vítima de diversas modalidades de golpes que ocorrem na internet, tal como ocorre atualmente com o Pix e com o Open Finance. Sendo assim, busque por fontes oficiais e direcione o seu processo de maneira gradual.