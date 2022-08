Mercantilismo: análise de questão do ENEM

Mercantilismo: como o assunto pode ser cobrado na prova do ENEM?

O termo “Mercantilismo” é usado para definir o conjunto de práticas econômicas e sociais que caracterizaram o continente europeu a partir do século XV.

O tópico é abordado com frequência por questões de história geral dentro de provas muito importantes do país, com um destaque para a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você possa entender como o tópico pode ser cobrado na sua prova, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão sobre a Mercantilismo que foi cobrada pelo ENEM. Confira!

Mercantilismo: questão do ENEM

(ENEM – 2019) TEXTO I

A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficias sem a burguesia incipiente.

ANDERSON, P. In: DEYON, P. O mercantilismo. Lisboa: Gradiva, 1989 (adaptado).

TEXTO II

As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas.

SMITH, A. A riqueza das Nações. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (adaptado).

Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de

a) valorização do pacto colonial — combate à livre-iniciativa.

b) defesa dos monopólios régios — apoio à livre concorrência.

c) formação do sistema metropolitano — crítica à livre navegação.

d) abandono da acumulação metalista — estímulo ao livre-comércio.

e) eliminação das tarifas alfandegárias — incentivo ao livre-cambismo.

Análise da questão:

A resposta correta para a questão do ENEM é a alternativa B.

O texto I caracteriza o Mercantilismo, sistema que prega a adoção do protecionismo e da defesa do monopólio do Estado. Dentre as principais características do Mercantilismo, podemos destacar o controle do Estado sobre a economia. Na época em que o sistema era empregado, as economias de cada nação eram controladas pelos monarcas de seus Estados. Observa-se, assim, que o sistema prega a defesa dos monopólios régios, como afirma a alternativa B.

O texto II, por sua vez, é o responsável por caraterizar as políticas do liberalismo. O sistema foi criado por Adam Smith, autor do texto trazido pela questão do ENEM, e defende a intervenção mínima do Estado e a livre concorrência dentro da economia, como afirma a alternativa correta.