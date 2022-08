Metrô recruta estudantes do ensino médio em São Paulo

Em busca de novos talentos para atender à demanda crescente, bem como fomentar o desenvolvimento de profissionais e inseri-los no mercado, o Metrô está recrutando estudantes do ensino médio em São Paulo.

Ao todo, são ofertadas 20 vagas para início imediato, mas há, também, a possibilidade de formação de cadastro reserva.

Para concorrer às oportunidades, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos até a admissão do estágio, estar matriculado entre o 1º e 2° ano do ensino médio e ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no país. Além disso, não é permitida a participação no processo seletivo de pessoas que tenham feito estágio por período superior a doze meses no Metrô, exceto pessoas com deficiência (Art. 11 da Lei 11.788/08).

Os estudantes com mais de 18 anos devem também devem estar, ainda, em dia com a situação eleitoral e, no caso dos jovens do sexo masculino, em dia com as obrigações do Serviço Militar.

De acordo com o Metrô de São Paulo, os estagiários serão responsáveis por atividades como: atendimento a pessoas com deficiência, prestação de informações aos passageiros e apoio aos funcionários na orientação de filas de bilheterias. Eles também deverão auxiliar na distribuição de folhetos de campanha.

Os contratados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 600, além de auxílio alimentação R$ 467,50 e auxílio refeição de R$ 539,16. Outro benefício é o Bilhete de Serviço do Metrô/SP, que permite o acesso gratuito ao sistema metroferroviário (METRÔ e CPTM), com exceção das linhas 4 e 5 do Metrô e das linhas 8 e 9 da CPTM.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas e integrar a equipe do Metrô deverão acessar o site https://pp.ciee.org.br/vitrine/6002/detalhe para obter mais informações e se candidatar.

O processo seletivo, que é 100% online, será conduzido em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) e as inscrições serão recebidas até o dia 29 de agosto.