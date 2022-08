Meu INSS: Veja como fazer o seu cadastro e quais os serviços disponíveis

O Meu INSS é um aplicativo criado com a intenção de facilitar o acesso a diversos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Dessa forma, para solicitar alguns dos serviços disponíveis, o interessado deve, primeiramente, efetuar seu login, na tela inicial do aplicativo.

Em seguida, para iniciar o procedimento, o usuário deverá escolher a primeira opção disponível na tela de serviços, “Agendamentos e Solicitações”. Esta opção é representada no aplicativo pelo símbolo de um calendário.

Assim, ao clicar na opção, a tela aberta posteriormente irá conter um pequeno texto que explica sobre o atendimento à distância do INSS. Além, ainda, de algumas datas disponíveis para o processo de agendamento. Então, após conferir toda a mensagem com atenção, o usuário deverá clicar na opção “Novo Requerimento”.

Esta etapa apresentará ao usuário uma vasta lista contendo todos os serviços ofertados de maneira remota pela instituição. Dentre eles, portanto, estão presentes as opções de retiradas de extratos, aposentadorias, atualização de cadastro, solicitações de benefícios, entre outros.

Desse modo, é importante destacar que cada serviço irá fornecer informações específicas pelo próprio aplicativo ao usuário diretamente na tela do telefone celular.

Por fim, após escolher o serviço desejado, o sistema irá solicitar que o usuário realize a atualização de seus dados de contato, como endereço, número de telefone celular e endereço de e-mail.

Dados para solicitação de serviços no Meu INSS

É válido reiterar, também, que a informação correta do número de celular, e principalmente, o endereço de e-mail, são essenciais para que o INSS entre em contato com o usuário. Portanto, é muito importante que ele mantenha todos os seus dados atualizados e preenchidos da forma correta. Caso contrário, o INSS não conseguirá encontrá-lo, quando precisar entrar em contato.

Ademais, o número de celular e o e-mail auxiliam a recuperação de senha em casos em que o usuário a tiver esquecido.