MGS (MG) anuncia concurso público com 63 vagas para diversas regiões do estado

A MGS S.A, no estado de Minas Gerais, receberá a partir do dia 29 de agosto as inscrições para concurso público que visa o preenchimento de vagas em diferentes áreas.

As oportunidades são destinadas para profissionais de nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários podem chegar a R$ 3.613,53 mil mensais.

Vagas e salários MGS – Minas Gerais Administração S.A

A MGS S.A. oferece 63 vagas para início imediato e muitas outras para cadastro reserva em diferentes áreas e municípios do Estado de Minas Gerais.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Alfabetizado / Fundamental

Auxiliar de Mecânica – cadastro reserva;

Agente de Serviço de Parque – Habilitado AB – cadastro reserva;

Agente de Serviço de Parque – Não Habilitado – 1 vaga + cadastro reserva;

Ajudante de Manutenção – 3 vagas + cadastro reserva;

Almoxarife – 3 vagas + cadastro reserva;

Auxiliar de Limpeza de Laboratório – cadastro reserva;

Auxiliar de Serviços Gerais – 17 vagas + cadastro reserva;

Capineiro – 4 vagas + cadastro reserva;

Carregador – 1 vaga + cadastro reserva;

Copeiro/Garçom – 1 vaga + cadastro reserva;

Costureira/Bordadeira – cadastro reserva;

Coveiro – cadastro reserva;

Cozinheiro – cadastro reserva;

Frentista – 1 vaga + cadastro reserva;

Jardineiro – 2 vagas + cadastro reserva;

Oficial de Manutenção Predial – 2 vagas + cadastro reserva;

Operador de Máquinas Pesadas – 1 vaga + cadastro reserva;

Operador de Motosserra – 1 vaga + cadastro reserva;

Operador de Poço Artesiano – cadastro reserva;

Porteiro/Vigia – 2 vagas + cadastro reserva;

Rurícola – 1 vaga + cadastro reserva;

Tratador de Animais – 1 vaga + cadastro reserva;

Vigia Motorizado – cadastro reserva;

Viveirista – 2 vagas + cadastro reserva;

O salário oferecido para cargos de nível fundamental vai de R$ 1.227,75 a R$ 1.911,85, dependendo do cargo e local de atuação, para uma jornada de 44 horas semanais.

Nível Médio

Auxiliar Administrativo – 5 vagas + cadastro reserva;

Digitador – cadastro reserva;

Motorista B – 1 vaga + cadastro reserva;

Motorista D – 3 vagas + cadastro reserva;

Motorista de Ambulância – 3 vagas + cadastro reserva;

Monitor Ambiental AB – 1 vaga + cadastro reserva;

Operador de Atividade Logística – cadastro reserva;

Operador Industrial – cadastro reserva;

Recepcionista – cadastro reserva;

Os cargos que exigem nível médio de escolaridade possuem salários de R$ 1.512,97 a R$ 2.321,76, com jornadas de trabalho de 44 horas semanais.

Nível Técnico

Técnico Contábil – cadastro reserva;

Técnico em Edificação – 2 vagas + cadastro reserva;

Técnico em Informática – cadastro reserva;

Técnico em Rede – cadastro reserva;

O salário oferecido para cargos de nível técnico vai de R$ 2.415,39 a R$ 3.613,53, com jornada de 30 a 40 horas semanais dependendo da função.

Nível Superior

Analista de Suporte – 1 vaga + cadastro reserva;

Assistente Social – 2 vagas + cadastro reserva;

Farmacêutico – cadastro reserva;

Monitor Educacional – 1 vaga + cadastro reserva;

Psicólogo – 3 vagas + cadastro reserva;

Já os salários para os cargos de nível superior variam de R$ 2.710,68 a R$ 2.774,77 para uma jornada de 30 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ter mais de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições MGS – Minas Gerais Administração S.A

Os interessados em participar do concurso para MGS S.A. devem realizar a inscrição no período de 29 de agosto de 2022 a 03 de outubro de 2022, diretamente pelo site da IBFC, organizadora do concurso.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 35, R$ 44 e R$ 50, dependendo do cargo.

Etapas concurso MGS – Minas Gerais Administração S.A

Os candidatos inscritos para o concurso da MGS S.A. serão avaliados por meio de única etapa, composta por prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A data prevista para aplicação da prova é dia 06 de novembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso público para MGS S.A.