Mili abre vagas de emprego em várias regiões do país

A Mili está anunciando várias oportunidades de emprego pelo Brasil todo. São várias vagas divulgadas para quem está buscando carteira assinada e benefícios que propiciem uma estabilidade financeira melhor. Veja, a seguir, as informações e orientações para cadastro de currículo.

Mili abre vagas de emprego pelo país

Com várias chances de contratação, a Mili começa a semana possibilitando aos profissionais em busca de registro com muitos benefícios. Acompanhe, a seguir, as funções abertas para contrato efetivo.

Vendedor Externo – Efetivo;

Engenheiro Mecânico – Curitiba/PR Efetivo;

Ajudante de Hidrapulper – Três Barras/SC Efetivo;

Executivo de Vendas – São Paulo/SP Efetivo;

Mecânico de veículos – Três Barras/SC Efetivo;

Operador Trator Autocarregável – Três Barras/SC Efetivo;

Auxiliar de Produção – Três Barras/SC Efetivo;

Gerente de Vendas – Maceió/AL Efetivo;

Torneiro Mecânico – Três Barras/SC Efetivo;

Vendedor Externo – Cascavel/PR.

Veja, a seguir, como se candidatar a um dos cargos acima.

Como se candidatar

Os candidatos interessados em uma das vagas de emprego divulgadas pela Mili podem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo devidamente atualizado.

