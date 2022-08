Ministério da Cidadania abre processo de consulta

Desde o início desta semana, o Ministério da Cidadania começou os procedimentos de atualização do sistema do app do programa Auxílio Brasil. Na prática, os cidadãos já podem conferir se estão entre os mais de 20 milhões de usuários que terão o direito de receber o benefício social em agosto. As informações estão sendo atualizadas aos poucos.

Mesmo as pessoas que já fazem parte da folha de pagamentos do programa social precisam conferir as informações. O Ministério da Cidadania lembra que a manutenção das liberações não é automática para todos os usuários. Em alguns casos, bloqueios e cancelamentos podem acontecer. Ao conferir os dados, o cidadão pode tentar resolver possíveis problemas com mais agilidade.

Quem ainda não recebeu nenhuma parcela do benefício social e quer entrar no programa, também pode fazer a consulta sem sair de casa através do app. Segundo informações do Governo Federal, mais de 2,2 milhões de brasileiros foram inseridos na folha de pagamentos do projeto neste mês de agosto. É através do aplicativo, que o cidadão conseguirá saber se está entre os novos usuários.

As pessoas que passaram pela seleção, não precisam fazer mais nada. Não existe mais nenhum processo de inscrição. Basta consultar o final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber qual é a sua data oficial de recebimento neste mês de agosto. Lembre-se que os repasses foram adiantados para a primeira quinzena.

Em agosto, o Governo Federal inaugura o novo valor do Auxílio Brasil. Pelos próximos cinco meses, o Ministério da Cidadania liberará o saldo mínimo de R$ 600 por mês. O patamar é mínimo, mas não é unitário, de modo que o cidadão também pode usar o app do programa para saber quanto vai ganhar exatamente nesta nova rodada.

As datas

O calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil se inicia já no próximo dia 9 de agosto, com as liberações para os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Logo depois, as datas correspondem aos números seguintes. Veja abaixo:

9 de agosto: Usuários com NIS final 1

10 de agosto: Usuários com NIS final 2

11 de agosto: Usuários com NIS final 3

12 de agosto: Usuários com NIS final 4

15 de agosto: Usuários com NIS final 5

16 de agosto: Usuários com NIS final 6

17 de agosto: Usuários com NIS final 7

18 de agosto: Usuários com NIS final 8

19 de agosto: Usuários com NIS final 9

22 de agosto: Usuários com NIS final 0

Note que mesmo com a antecipação do calendário do programa, a lógica de pagamento segue basicamente a mesma, com os repasses tomando como base o NIS de cada cidadão. Não há previsão de mudança neste sentido.

E se eu não for selecionado para o Auxílio?

Consultou o app e percebeu que não foi selecionado? Não há problema. Em primeiro lugar, é necessário aguardar mais alguns dias. Como dito, o sistema está sendo atualizado aos poucos. É possível que o seu nome apareça nos próximos dias.

Além disso, mesmo que a seleção não aconteça agora em agosto, você ainda terá novas oportunidades de entrada nos meses seguintes. O Auxílio Brasil é um programa fluido com novas entradas ocorrendo todos os meses.

O importante agora é manter as informações do Cadúnico sempre atualizadas e alimentadas com dados verdadeiros. O Ministério define quantas pessoas podem entrar em cada mês dentro do programa social do Governo Federal.