Moedas de R$ 1,00 valem R$ 7 mil? Veja se é verdade

Muitas pessoas podem ter uma pequena fortuna em casa, mas não sabem disso. Quem se lembra das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, com certeza, também se lembrará do sucesso da coleção de moedas de R$ 1,00. Elas foram inspiradas nos esportes olímpicos e paralímpicos. Esteja ciente que esses itens agora podem gerar muito dinheiro, mas será que chegam a R$ 7 mil.

Quem tem paixão por moedas antigas e gosta de colecioná-las é chamado de “numismata” A expressão vem da palavra grega “nomisma”, que significa “moeda”. Esse grupo, genuinamente interessado em arrecadar moedas e notas de todo o mundo, pode fornecer uma quantia alta pelas moedas de R$ 1,00 comemorativas das Olimpíadas do Rio 2016. Saiba quanto realmente valem na matéria desta quarta-feira (27) do Notícias Concursos.

Quanto valem as moedas de R$ 1,00 das olimpíadas hoje em dia?

Um total de 16 unidades representando o modo de movimento do jogo e impressas na face de uma moeda de R$ 1,00 pode atingir preços expressivos de mercado. A mais valiosa delas é a chamada “moeda de transferência de bandeira”, que simboliza a transferência da bandeira olímpica das Olimpíadas de Londres 2012 para as Olimpíadas do Rio 2016.

Não há como definir com precisão o valor de compra de uma moeda, pois sua raridade pode variar. Portanto, quanto mais antigo e mais difícil de encontrar, mais valioso o item se torna.

Para moedas das Olimpíadas do Rio 2016, o site de colecionadores oferece preços de até R$ 7 mil para a coleção completa. Dito isso, essas moedas podem gerar muito dinheiro hoje.

Há também quem venda esses itens individualmente, o que é ideal para quem busca completar sua coleção. No que diz respeito à moeda da bandeira olímpica, só ela vale entre R$ 175,00 e R$ 300,00 no mercado. Outros esportes, como atletismo, natação, triatlo e os mascotes Vinicius e Tom, podem custar entre R$ 8,00 e R$ 30,00.

Observe bem as moedas de R$ 1,00 que passarem pelas suas mãos para você não perder dinheiro. Caso encontre uma dessas citadas, não repasse a ninguém e aguarde a oportunidade de vender a um interessado.