Moedas mais valorizadas do mundo

Apesar de pensarmos que conhecemos as moedas mais valiosas do mundo, talvez isso não seja tão certo de se dizer. Para começar, já adiantamos que a libra não é a moeda mais valiosa e, por incrível que pareça, a moeda mais valiosa do mundo não é uma moeda Americana ou Europeia.

Conhecemos bastante a cultura norte americana e europeia no geral, que fazem parte de nosso dia-a-dia de muitas formas, através da tecnologia, desde softwares que facilitam o trabalho até o cassino online, que nos permite diversão na palma de nossas mãos.

Na verdade, a moeda mais valiosa do mundo é o Dinar kuwaitiano e ela vale cerca de 3,25 dólares na cotação atual.

Para melhorar o entendimento sobre as moedas mais valorizadas, vamos fazer uma lista com as 10 moedas mais valiosas do mundo atualmente.

Dinar do Kuwait

Como falamos acima, o Dinar kuwaitiano é a moeda mais valorizada do mundo. O Kuwait é um país do médio oriente e está localizado no Golfo Pérsico. O país possui cerca de 4,2 milhões de habitantes, ou seja, um terço da cidade de São Paulo.

Apesar de ter apenas 4,2 milhões de habitantes, o PIB do país é de cerca de 136,2 bilhões de dólares e a fonte da riqueza do país é o petróleo.

Dinar do Bahrein

Assim como o Kuwait, o Bahrein está localizado no Golfo Pérsico e sua riqueza também está relacionada ao petróleo. O país, porém, possui apenas 1 milhão de pessoas como habitantes, ou seja, o número de habitantes de uma cidade média no Brasil.

O Dinar Bareinita, o nome da moeda do país, vale hoje 2,65 dólares, ou cerca de 14,68 reais.

Rial de Omã

O Rial omanense ou Rial de Omã é a moeda do Oma, outro país do Golfo Pérsico. O país vive de petróleo e gás natural, sendo esses dois produtos cerca de 85% do ganho do país.

O valor da moeda em relação ao dólar americano é de 2,6 dólares para 1 Rial omanense.

Dinar da Jordânia

O Dinar jordaniano é a quarta moeda mais forte do mundo nos dias atuais e vale cerca de 1,41 dólares americanos.

A Jordânia é uma das civilizações mais antigas do mundo e data-se que a sociedade criada ali é de 2000 A.C.

A economia do país é relacionada à exploração de fósforo, potássio e vários outros minerais, além claro que do turismo.

Dólar das Ilhas Cayman

Muito se fala das Ilhas Cayman mas pode ser um pouco confuso o real valor dessas 3 ilhas do território britânico. Com uma população de apenas cerca de 65 mil pessoas, as Ilhas Cayman são famosas por serem consideradas um paraíso fiscal.

O pequeno território possui quase 40 mil empresas registradas, ou seja, é quase como se cada pessoa que vive no país tivesse uma empresa em seu nome.

Libra Esterlina

Sim, para a surpresa de muitos, a libra esterlina está em sexto lugar quando se fala das moedas mais fortes do mundo. A libra vale hoje cerca de 1,20 dólares americanos, ou 6,6 reais.

Para se ter uma noção, 1 dinar kuwaitiano vale 2,71 libras, ou seja, quase o triplo.

A libra é a moeda oficial do Reino Unido, então, ela é utilizada na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Franco Suíço

O Franco Suíço é uma moeda considerada bastante estável que está em circulação na Suíça e em Liechtenstein, um pequeno principado entre a Áustria e a Suíça.

Apesar de ser tão pequeno, Liechtenstein é um principado riquíssimo focado em tecnologia e serviços financeiros.

A Suíça também possui grande parte do seu PIB focado no setor financeiro, além do setor industrial como as exportações de jóias e relógios.

Euro

O Euro conseguia bater o franco suíço quando falávamos de moedas mais fortes do mundo mas, desde 2021 o valor da moeda vem despencando. A zona do Euro está composta por alguns dos países mais ricos do mundo mas ainda sim não aguentou a forte pressão da Guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e da pandemia mundial.

Dólar do EUA

A principal moeda do mundo está na nona posição das moedas mais fortes. O dólar é a moeda de base em todo o mundo e foi visto um forte crescimento no segundo semestre de 2022.

Com todos os problemas que os europeus estão enfrentando, a economia americana parece estar conseguindo crescer ainda mais e talvez consiga passar o euro ainda esse ano, o que seria um marco histórico.

Dólar do Canadá

O dólar canadense vale cerca de 0,77 de dólar americano mas ainda sim a moeda é muito forte em relação a várias outras. Comparado com o real, por exemplo, o dólar canadense vale cerca de 4,26.

O Canadá possui petróleo, ferro, gás natural e vários recursos que ajudam que o país esteja na lista dos que possuem uma moeda mais forte no mundo.