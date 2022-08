Movida abre NOVOS empregos pelo Brasil

A Movida, companhia de soluções inovadoras em mobilidade urbana e forma de negócios com alto direcionamento para o desenvolvimento socioambiental, anuncia NOVOS empregos pelo Brasil. Confira mais informações e como se candidatar.

Movida anuncia vagas de emprego

A Movida foi fundada em 2006 e, atualmente, conta com a frota mais nova do país e oferece lojas nos maiores municípios e aeroportos do Brasil. A empresa está com diversas vagas de emprego disponíveis para profissionais especializados em diferentes funções. Entre eles estão:

ADVOGADO JR;

AGENTE DE ATENDIMENTO BILÍNGUE – ESPANHOL;

AGENTE DE ATENDIMENTO BILÍNGUE – INGLÊS;

AGENTE DE LOCAÇÃO;

ANALISTA DE CRM PL;

ANALISTA DE GOVERNANÇA DE TI;

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA CLOUD;

ANALISTA DE PLANEJAMENTO DE MARKETING;

ANALISTA DE QUALIDADE;

ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO JR;

ANALISTA DE TREINAMENTO SR;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO;

ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO CONDUTOR;

ASSISTENTE DE FATURAMENTO;

ASSISTENTE DE MONITORAMENTO JR;

ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO BILÍNGUE – ESPANHOL;

ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO MONOLÍNGUE;

ATENDENTE DE LOCAÇÃO;

AUXIILIAR DE FROTA;

AUXILIAR DE LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL;

AUXILIAR DE PREPARAÇÃO;

AUXILIAR FINANCEIRO;

BANCO DE TALENTOS REGIONAL NORTE;

BUSINESS PARTNER DE GENTE E GESTÃO;

CONSULTOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE;

CONSULTOR TÉCNICO JR

CONTROLADOR DE FROTA PL

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO INTERNA

COORDENADOR DE DATA E ANALYTICS;

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO;

ENCARREGADO DE FROTA;

ENGENHEIRO DE DESENVOLVIMENTO JR;

ESPECIALISTA DE GESTAO DE GENTE;

ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FINANCEIRO;

EXECUTIVO DE CONTAS;

GERENTE COMERCIAL GTF;

GERENTE DE COMPRAS E FORNECEDORES;

GERENTE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA;

GERENTE DE LOJA.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na empresa Movida, os interessados devem acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a função de interesse e clicar em “Candidate-se para a vaga”.

