MOVIDA tem vagas de emprego pelo Brasil; veja as regiões

A MOVIDA, referência brasileira em mobilidade urbana, anuncia novas posições de trabalho em várias localidades. Para tornar-se um dos membros, o profissional deve se identificar com a forma de trabalho da companhia, ser comprometido em alcançar os objetivos e facilidade no trabalho em equipe. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações.

MOVIDA anuncia novas contratações em diferentes localidades do Brasil

Fundada no ano de 2006, a MOVIDA investe em inovações de mobilidade urbana e desenvolvimentos socioambientais. A companhia está presente em todo o território nacional, além dos principais aeroportos do Brasil, sendo uma referência em aluguéis de carros de passeio e aluguéis mensais para empresas.

As oportunidades estão divididas entre cargos efetivos, temporários e para aprendizes, onde estudantes de nível médio que nunca participaram do programa podem se candidatar, dessa forma todos os jovens contratados irão contribuir para o crescimento da companhia através do aprendizado na prática.

Acompanhe agora as posições em aberto e localidades para atuação das funções:

Especialistas em Gestão de Gente — Mogi das Cruzes e Porto Alegre;

Especialista Comercial — São Paulo;

Encarregados de Frotas — Palmas;

Encarregado Administrativo — Brasília;

Coordenadores de Data e Analytics — São Paulo;

Controladores de Frota nível Pleno — Mogi das Cruzes;

Consultores de Atendimentos ao Cliente — Goiânia;

Auxiliares de Preparação — Curitiba e São José dos Campos;

Banco de Talentos para a Região Norte;

Consultores Técnicos nível Júnior — Mogi das Cruzes;

Encarregados Administrativos — São Carlos;

Especialista Contábil — Mogi das Cruzes.

Como se registrar

Para ser um membro da equipe MOVIDA, todos os critérios devem ser atendidos, e para ver todas as vagas e o formulário de registro os interessados devem acessar o link de participação.

