MP abre matrículas para estudantes de pós-graduação

O Ministério Público do Paraná anunciou a abertura de inscrições para estudantes de pós-graduação. As vagas são para lotação em Curitiba, na capital do estado.

São elegíveis profissionais que estejam regularmente matriculados em curso de pós-graduação em Engenharia Civil, com foco em Engenharia de Custos ou Orçamentos de Obras. Consequentemente, os candidatos devem ser graduados em Engenharia Civil – estudantes do último ano do curso, com previsão de graduação no 2º semestre de 2022 e disponibilidade para continuar os estudos em breve também podem participar do processo seletivo.

Clique aqui para acessar o edital completo. Os contratados receberão bolsa auxílio de R$ 1.981,20 e auxílio transporte de R$ 242 para estagiar de segunda a sexta-feira por seis horas diárias, no período vespertino.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever até o dia 19 de agosto. Para tanto, é preciso comparecer pessoalmente na sede da Escola Superior do Ministério Público do Paraná para demonstrar interesse e entregar o formulário ou encaminhá-lo ao e-mail subadm.dea.diobra@mppr.mp.br, anexando a documentação elencada no edital, aos cuidados de Roberta Santos Leopoldino Plummer. É crucial incluir o assunto da mensagem: “INSCRIÇÃO PARA TESTE SELETIVO- PÓS-GRADUAÇÃO – NOME DO CANDIDATO”.

O processo seletivo será dividido em duas etapas, sendo a primeira uma avaliação escrita, que será aplicada no dia 23 de agosto, a partir das 14 horas, na sede da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. A unidade está localizada na Rua Marechal Hermes, 910, Centro Cívico, em Curitiba (PR).

Os candidatos aprovados serão encaminhados para a segunda etapa e submetidos a uma análise curricular. O resultado final será divulgado no site da Escola Superior.