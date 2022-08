MRV Engenharia abre NOVOS empregos pelo país

A MRV Engenharia, maior construtora do Brasil, divulgou novas posições de trabalho em cidades do país. Para tornar-se um colaborador, será fundamental atender aos critérios estabelecidos e morar dentro das cidades onde a companhia está contratando. Continue acompanhando e tenha acesso a mais informações sobre como se candidatar.

MRV Engenharia divulga novas contratações em cidades do Brasil

Atuando desde 1979, a empresa MRV Engenharia é um destaque nacional no setor da construção em geral. A companhia está presente em mais de cem cidades brasileiras, oferecendo aos seus clientes uma ampla experiência do processo construtivo, além de oferecer um dos melhores custos-benefícios do país, sendo a maior parceira do programa nacional Minha Casa, Minha Vida.

Em busca de preencher seu quadro de funcionários, a companhia divulgou seu novo processo de contratação, onde poderão participar profissionais que atendam aos critérios estabelecidos e morem em cidades com vagas disponíveis, além de possuir habilidades em áreas como: Vendas; Atendimento; Corretagem; Estratégia, Inteligência de Mercado; Engenharia Civil e Instalações em Geral.

Conforme anunciado dentro da plataforma de empregos InfoJobs, as seguintes colocações podem ser preenchidas:

Analistas de Performance — Belo Horizonte;

Corretores de Imóveis — São Gonçalo e São José;

Promotores de Vendas — Manaus, Campo Grande e Palmas;

Consultores de Vendas Imobiliários — Presidente Prudente, Marília e Bauru;

Analistas de Desenvolvimento Humano — Porto Alegre.

Como se registrar

Para tornar-se um funcionário da empresa MRV Engenharia, é essencial atender aos critérios mínimos que foram estabelecidos. Para se registrar basta acessar o site de inscrições e clicar na vaga que pretende preencher, após certificar-se de que seguiu todos os passos necessários do processo.

