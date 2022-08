MRV Engenharia anuncia 130 vagas de emprego

A MRV Engenharia, uma das principais construtoras do Brasil, anunciou a abertura de 130 vagas de emprego em todo o Brasil. As chances são destinadas a profissionais efetivos e estagiários, com postos para as áreas de vendas, administração, contabilidade, operacional e muito mais.

A empresa está em processo de crescimento contínuo e as contratações vão de encontro com este momento. Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Corretor de Imóveis, Consultor Imobiliário, Consultor de Vendas, Vendedor, Promotor de Vendas, Estagiário de Engenharia Civil, Vendedor de Imóveis Online, Vendedor Interno, Assistente Administrativo, Supervisor de Vendas, Encarregado de Instalações, Assistente de Crédito Imobiliário, Analista de Performance, Supervisor de Contas a Pagar e Porteiro.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência anterior. Algumas posições exigem, ainda, ensino superior e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B, bem como um veículo próprio para se deslocar entre os empreendimentos.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem assistência médica, assistência odontológica, bônus por resultado, comissões, participação nos lucros (PLR), previdência privada, seguro de vida e vale refeição.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://mrv.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=1&c=mrv para conferir a lista completa de postos disponíveis e cadastrar seu currículo na posição desejada.

Sobre a empresa

A MRV Engenharia é a maior construtora do país pelo quarto ano consecutivo segundo o ranking ITC. Desde a 1979 no mercado imobiliário, a empresa oferece casas e apartamentos em mais de 145 cidades do Brasil, com experiência no planejamento do processo construtivo, antecipação de tendências e a melhor relação custo-benefício do mercado.