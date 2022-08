MRV Engenharia divulga NOVOS empregos pelo Brasil

A MRV Engenharia, destaque na área de construção no país, está oferecendo vagas efetivas e oportunidades de estágio para estudantes de nível superior. Continue acompanhando para ter acesso a todos os detalhes sobre como se inscrever.

MRV Engenharia anuncia novos postos de trabalho em cidades do país

Fundada no ano de 1979, a MRV Engenharia é uma das maiores companhias do mercado imobiliário brasileiro. Buscando preencher seu quadro de funcionários, a companhia divulgou dias atrás a abertura de novas colocações, em várias cidades, dentre elas: Contagem, Canoas, Teresina, Ribeirão Preto, Samambaia, Anápolis, Montes Claros, São José do Rio Preto, Catanduva, Presidente Prudente, Araçatuba, Porto Alegre e Bauru.

Para ocupar uma das posições disponíveis, um dos critérios será residir nas cidades onde a companhia possui vagas abertas, e atender as exigências mínimas da função que pretende preencher. Algumas funções não exigem experiência anterior, e a companhia também oferece vagas exclusivas para portadores de deficiência.

Além de salários fixos e compatíveis com o mercado, todos os selecionados recebem vários benefícios, que podem estar inclusos no contrato, sendo eles vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada, participação de lucros, plano de saúde e plano odontológico.

Confira agora os postos de trabalho disponíveis pela empresa segundo informações retiradas da plataforma InfoJobs:

Assistentes para Créditos Imobiliários — Ribeirão Preto;

Profissionais para Construção Civil — Samambaia;

Consultores de Vendas — Catanduva, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru, Porto Alegre e Contagem;

Consultores de Vendas — Catanduva, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru, Porto Alegre e Contagem; Consultores Imobiliários — Canoas;

Porteiros — Anápolis.

Veja também: BrasilCenter divulga vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para tornar-se um funcionário da MRV Engenharia, todos os critérios devem ser atendidos e o interessado deve preencher sua ficha de cadastro na colocação que pretende ocupar através da página de inscrição.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.