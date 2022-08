Muffato abre NOVAS vagas de emprego pelo país; veja os cargos

O Grupo Muffato, que está presente nas casas de muitos brasileiros que moram no sul do país, está divulgando oportunidades de empregos efetivos e temporários. Veja quais são as informações disponíveis e demais orientações para se inscrever a um dos cargos.

Muffato abre vagas de emprego pelo país

O Muffato é um rede de supermercados da região sul do Brasil e que está crescendo cada vez mais, buscando profissionais que preencham as lacunas no quadro de funcionários. Veja os cargos disponíveis, a seguir.

Açougueiro

Agente de Prevenção e Perdas

Ajudante de Armazenamento

Analista de P&D

Analista de Power BI

Analista de Preços

Balconista

Analista de Recrutamento e Seleção

Analista de Recursos Humanos

Controlador

Analista de Treinamento Desenvolvimento

Aprendiz Operacional

Padeiro

Empacotador

Auxiliar de Confeitaria

Repositor

Técnico de Refrigeração

Técnico de Segurança do Trabalho

Auxiliar de Açougue

Encarregado de Panificação

Frentista

Gerente de Loja

Operador de Caixa

Pedreiro.

Como se candidatar

Para fazer parte do processo seletivo da Muffato, os candidatos podem preencher as informações solicitadas diretamente no site de inscrição. São várias oportunidades com muitos benefícios. Basta seguir as orientações da página e cadastrar currículo atualizado.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Veja todas as informações disponíveis diariamente aqui, no Notícias Concursos, e saiba mais.