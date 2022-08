Mulheres de Penedo recebem orientações sobre violência doméstica

Ciranda Agosto Lilás reúne assistidas nos serviços da SEMDSH

Secom PMP

Como proceder para denunciar situações de violência doméstica em Penedo? Onde as vítimas encontram apoio? Por que esse tipo de violência ainda acontece e o que fazer para dar um basta nas ocorrências que têm índice preocupante em Penedo?

As respostas aos questionamentos foram apresentadas às mulheres assistidas nos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

Reunidas na tarde desta segunda-feira, 29, no Centro Juvenil Maria Auxiliadora, elas receberam orientação por meio de palestras e de forma lúdica, com canções e frases que enaltecem as virtudes da mulher e alertam para o combate à violência.

A assistente social Andréia Santana falou sobre a Lei Maria da Penha e destacou a necessidade de educar crianças e adolescentes sobre o devido respeito às meninas, evitando a evolução de comportamentos machistas e misóginos que, mais adiante, podem gerar mais violência contra a mulher (física, moral, sexual, patrimonial ou psicológica).

Patrulha Maria da Penha

Representando a Polícia Militar, a Tenente Lygia Máximo (11º BPM) explicou as origens da noção equivocada que homens têm sobre serem ‘donos’ de sua companheira, informando o número do disque denúncia (190) que assegura sigilo da identidade de quem denuncia.

Ela orientou que quanto mais precisas forem as informações sobre a ocorrência, melhor será para a devida atuação da polícia e confirmou que a implantação da Patrulha Maria da Penha em Penedo está em sua fase final.

A Tenente Lygia também alertou sobre a importância da solicitação de medida protetiva por parte das mulheres, no ato da formalização do boletim de ocorrência contra o agressor, na delegacia de Polícia Civil.

Mulheres de Penedo têm acesso à rede de proteção contra violência

A assistente social e Diretora do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) da SEMDSH, Gilvânia Fagundes, destacou mais um avanço na rede de proteção para vítimas de violência doméstica, o Juizado da Mulher em Penedo.

A instância legal especializada foi criada em março deste ano e tem o Juiz Eduardo Nobre à frente, com cerca de 400 processos em tramitação.

Gilvânia Fagundes frisa que as mulheres encaminhadas ao CREAS por meio do Tribunal de Justiça contam com assistência multidisciplinar profissional para apoiar seu processo de recuperação.

Durante todo o mês, o governo Ronaldo Lopes promoveu ações relacionadas com o Agosto Lilás, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

Nesta terça-feira, 30, haverá o encerramento do Agosto Dourado, evento realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde no Theatro Sete de Setembro, a partir das 9 horas.

Haverá entrega de cartões dos programas de distribuição CRIA e Mesa Cheia, inscrição nestes dois benefícios e no Programa Criança Feliz, entrega de enxoval para gestantes, palestras e momentos de descontração.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves

Produção Janyelle Vieira