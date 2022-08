Multilog tem vagas de emprego pelo Brasil

A Multilog, fundada em 1984 no estado de Santa Catarina, anuncia vagas de emprego pelo Brasil. No ano de 1996, após receber a autorização da primeira EADI (Estação Aduaneira do Interior), nasce a Portobello Armazéns Gerais, iniciando-se à história da companhia. Veja mais informações e como se candidatar.

Multilog anuncia oportunidades de emprego

No ano de 2016, a Multilog passa a atuar no Paraná e Rio Grande do Sul após aquisição de outras companhias do mercado e, no fim de 2017, em São Paulo. A empresa anuncia diversas oportunidades de emprego disponíveis para profissionais especializados em diferentes funções. Dentre os cargos, estão:

Analista de Desenvolvimento de Negócios;

Analista de Gente Pl;

Analista de Infraestrutura SR;

Analista Desenvolvedor PL;

Analista de Sistemas PL – SAP;

Analista de Suporte JR (Itajaí);

ANALISTA PROCESSOS CONSIGNADOS JR;

Analista Sistemas Jr – Alfandegado;

Aprendiz Transporte;

Assistente Administrativo;

Assistente Adm Operações;

Assistente de CPO;

ASSISTENTE DE OPERAÇÕES I;

Assistente Transporte;

Assistente Transportes;

Auxiliar Administrativo (Oportunidade para PCD);

Banco de Talentos Diversidade e Inclusão;

Consultor de Desenvolvimento de Negócios;

Consultor de Desenvolvimento de Negócios Master;

Coordenador (a) de Compras;

Coordenador de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente – Sudeste;

Especialista de TI | Arquiteto de Software;

Especialista Projetos Logísticos;

Estagiário(a);

Gerente de Planejamento Estratégico;

Inspetor(a) de Qualidade;

Jovem Aprendiz;

Líder de Operações;

Mecânico(a);

Mecânico Diesel;

Motorista;

Operador (a) Logístico I;

Operador (a) Logístico I – Banco de Talentos;

Operador (a) Logístico II;

Operador Logístico I ( Oportunidade para PCD).

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar em uma das oportunidades de emprego disponíveis na Multilog, devem acessar o site de inscrição, prestar atenção em todas as informações e requisitos referentes a função de interesse e cadastrar o currículo.

