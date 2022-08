Nestlé recruta estudantes para programa de estágio

Já imaginou trabalhar naquela que é a empresa de alimentos mais valiosa do mundo, segundo a Forbes? Esta pode ser a sua chance, já que a Nestlé está recrutando estudantes para seu programa de estágio.

A detentora das marcas Cheerios, Corn Flakes, Crunch, Nescau, Nesfit, Nescafé, Nespresso, Nesquik, Negresco, Passatempo e muito mais, busca estudantes do ensino superior matriculados entre o terceiro e penúltimo semestre de qualquer curso de graduação. Os candidatos deverão ter, ainda, disponibilidade para estagiar seis horas por dia: das 9h às 16h e das 13h às 19h.

O contrato tem duração de um ano, podendo estender a até dois anos, período no qual os aprovados participarão de uma trilha de desenvolvimento completa e cheia de oportunidades, pensando para potencializar o desenvolvimento!

Nesse sentido, a Nestlé propõe um modelo 70/20/10, que significa que o tempo será dedicado 70% para experiência, 20% relacionamento e 10% para educação. Na prática, os estagiários participarão de atividades e projetos de desempenho da área, treinamentos e avaliação e feedback a cada seis meses.

É importante mencionar que o programa de estágio da Nestlé é contínuo, o que significa que as vagas são abertas em diferentes momentos ao longo de todo o ano – e que há oportunidades para as mais diversas áreas do conhecimento!

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagio-nestle para cadastrar o currículo e preencher o teste de Fit Cultural.

Os candidatos aprovados nesta etapa, receberão um e-mail da empresa e serão convidados a participar das próximas etapas, que podem incluir desafios online e entrevista com o gestor, que será realizada, preferencialmente, de modo presencial.