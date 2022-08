Nike lança novas camisas da seleção brasileira 2022

A Copa do Mundo do Catar Fifa 2022 está se aproximando e a tão esperada nova camisa da seleção brasileira foi anunciada pela Nike, desta vez a camisa inovou trazendo pintas de onça e outros detalhes estilizando a camisa. Desde a última segunda-feira, é possível comprar a nova coleção de camisas no site da Nike, porém algumas camisas já esgotaram e também já existem curiosidades interessantes em relação as novas camisas da seleção brasileira.

Para promover a venda da nova camisa do Brasil, a Nike contou com grandes personalidades do entretenimento e do esporte. Nomes, como os jogadores Alisson, Richarlison, Philippe Coutinho e Rodrygo, possíveis escolhas de Tite para a Copa do Mundo, estão entre os jogadores que vestiram o novo manto brasileiro. Outras personalidades como o ex-jogador Ronaldo, o maratonista e ex-bbb Paulo André e o famoso cantor Djonga reforçam o elenco de personalidades brasileiras promovendo a marca.

Camisa brasileira inova com pintas de onça

Já estão no site da Nike a venda as novas camisas do Brasil modelo torcedor, como sempre, a principal é a amarelo canarinho e a segunda é a camisa azul, porém em ambas camisas brasileiras haverão detalhes novos em relação às anteriores. A camisa amarelo-canarinho terá detalhes de pintas de onça por toda camisa com as mangas e gola com detalhes em verde e azul.

O calção segue com a cor azul e as meias brancas, utilizando os mesmo detalhes em verde e azul das camisas. A camisa carrega o símbolo da Nike e o tradicional Brasão da seleção brasileira e suas 5 estrelas. Para finalizar, a camisa agora com um único botão azul na gola, terá um detalhe que lembra o losango da bandeira brasileira em verde de fundo. Já a camisa azul de torcedor conta com outros detalhes também bem interessantes.

Desta vez a camisa que segue o padrão de 2º uniforme do Brasil, segue quase completamente azul, com detalhes das pintas de onça nas mangas em verde. O calção segue o mesmo tipo de desenhos traçados das camisas só que em branco e o número em verde. Vale ressaltar que na gola de ambas camisas, existe um grafismo exaltando a garra brasileira. Conforme postagem da fabricante a camisa mostra a coragem brasileira:

“A nova coleção da Seleção Brasileira celebra a coragem e a criatividade de uma equipe que nunca desiste – uma equipe que reflete o melhor da própria cultura de inovação da Nike.”

Camisas já possuem modelos esgotados

As novas camisas da seleção brasileira tem um valor salgado, são as mais caras da história, a versão torcedor da camisa da seleção do Brasil custa R$349,99 e a versão pré-adolescentes custa R$299,00. Porém, mesmo assim, alguns modelos das camisas masculinas, mal saíram e já não tem estoque. O grande sucesso foi a 2º camisa, a azul, que já não possuía mais estoques em uma hora após o seu lançamento, já nos modelos femininos existe apenas o PP, P e GG a venda. A camisa principal tem poucos modelos disponíveis somente do P, M , G e GG.