No Rio, ataque hacker interrompe serviços do Cadúnico

Cariocas que precisam realizar serviços no sistema do Cadúnico estão passando por uma semana difícil. Um ataque hacker ao sistema online da Prefeitura do Rio de Janeiro acabou derrubando o Cadúnico da capital do estado. Dessa forma, muitas pessoas não conseguem fazer nenhum tipo de atividade na lista que dá acesso ao Auxílio Brasil.

Na tarde desta terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro anunciou a suspensão de todos os atendimentos que tenham relação com o Cadúnico. A suspensão é válida apenas para os processos que estavam marcados para serem realizados nos chamados Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) da cidade.

Durante boa parte da terça-feira (16), os cidadãos que se dirigiram aos locais, não puderam ser atendidos digitalmente. Assim, os agentes estavam tendo que inserir as informações em um papel, para que eles conseguissem inserir os dados apenas quando o sistema voltasse. Por causa do processo manual, as filas estavam mais longas do que o normal.

A Secretaria disse que cada atendimento no sistema demora, no máximo, 20 minutos. Entretanto, como o sistema estava fora do ar e o procedimento foi feito manualmente, os agentes tinham que preencher um formulário de 30 páginas antes de acabar o processo. Naquele ritmo, várias pessoas não conseguiram o atendimento.

A Prefeitura do Rio de Janeiro explica que não há como cravar uma data e nem um horário para o retorno do sistema. Na segunda-feira (15), o ataque hacker atingiu o Datacenter. Agentes da gestão municipal afirmam que estão analisando diariamente as condições, para que o sistema volte a operar o mais rapidamente possível.

Cadúnico

O Cadúnico é uma espécie de lista do Governo Federal que reúne os nomes das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Apesar de a lista ser do poder executivo, a responsabilidade de seleção é sempre das prefeituras.

Assim, um cidadão que pretende entrar no Cadúnico não deve procurar o Ministério da Cidadania, mas a prefeitura da sua cidade para entender como o procedimento funciona. Normalmente, os atendimentos acontecem através do CRAS.

No caso específico do Rio de Janeiro, os cidadãos que pretendem tirar algumas dúvidas ou mesmo realizar atualizações por tempo, não precisam esperar pelo retorno do sistema. Estes casos podem ser resolvidos através do app do Cadúnico.

Auxílio Brasil

A simples entrada do cidadão no Cadúnico não garante automaticamente o direito de receber o Auxílio Brasil. Segundo informações do Ministério da Cidadania, além de estar na lista, o cidadão precisa obedecer aos critérios de renda per capita.

De todo modo, mesmo que o indivíduo cumpra todas as regras acima, ainda precisará esperar por uma decisão do Ministério da Cidadania. O ritmo de entradas é decidido pela pasta e acontece de forma gradual todos os meses.

O Cadúnico não é uma lista que serve de base apenas para o Auxílio Brasil. Programas como o vale-gás nacional e a Tarifa Social de Energia Elétrica também usam as informações da lista para selecionar os seus respectivos usuários.