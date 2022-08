nordeste lidera lista de usuários em agosto

Dos mais de 5,6 milhões de usuários do vale-gás nacional do Governo Federal, estima-se que 2,7 milhões sejam nordestinos. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, o Nordeste é mais uma vez a região que conta com mais atendidos pelo programa social. Os repasses começarão já a partir desta terça-feira (9).

Conforme os dados divulgados, o Nordeste é seguido pelo Sudeste, que conta com 1,8 milhão de atendidos. A lista conta ainda com o Norte em terceiro lugar com 545 mil, o Sul com 356 mil e o Centro-Oeste com 180 mil. Ao todo, o Governo Federal pretende atender pouco mais de 5,6 milhões de pessoas em agosto.

Entre os estados, o poder executivo anunciou que a Bahia é a unidade da federação com mais atendidos. Estima-se que mais de 711 mil baianos receberão o vale-gás nacional. O Rio de Janeiro vem na sequência com 512 mil. Destacam-se também os números de Minas Gerais (491 mil), Pernambuco (449 mil) e Ceará (406 mil).

De uma maneira geral, o número total de usuários do vale-gás nacional não sofreu grandes alterações quando se compara com os dados de meses anteriores. A PEC dos Benefícios, que já foi promulgada pelo Congresso Nacional, não indica nenhuma nova liberação de espaço no orçamento para elevar este número.

De toda forma, a mesma PEC deverá ter impacto direto no valor dos pagamentos do programa social. De acordo com as informações oficiais, a partir de agosto, os repasses saem de um patamar de R$ 53 e passam para R$ 110. A partir de agora, o saldo corresponderá a 100% do preço médio nacional do botijão de gás.

Quem recebe o vale-gás

Para fazer parte do vale-gás nacional, o cidadão precisa ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606. Além disso, é preciso também ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico na sua cidade.

Pessoas que fazem parte do chamado Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também têm direito ao programa. Assim como mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência doméstica e estejam sob medidas protetivas.

Mesmo os cidadãos que cumprem todas as regras de seleção, ainda não estão garantidos automaticamente no programa social. Segundo as informações oficiais, é necessário aguardar até que o Ministério da Cidadania realize a sua seleção.

Como consultar

Como dito, os pagamentos da nova rodada do vale-gás nacional devem começar a sair do papel a partir desta terça-feira (9). Mesmo antes do início dos repasses, o fato é que o cidadão já pode consultar se já faz parte do programa.

Para tanto, não é necessário sair de casa. Basta abrir o app oficial do projeto, que já está disponível para download, e conferir os dados não apenas do vale-gás nacional, mas também do programa Auxílio Brasil.

A consulta está liberada tanto para as pessoas que não receberam nenhuma parcela do benefício, como aquelas que já estavam dentro da folha de pagamentos. O Ministério da Cidadania explica que o procedimento é importante para verificar se o cidadão segue com o direito.