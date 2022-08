NotreDame Intermédica abre vagas de emprego em São Paulo

A maior operadora do setor de saúde no Brasil, a NotreDame Intermédica, abre novas oportunidades de trabalho para moradores do estado de São Paulo. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, abrangendo diferentes áreas de atuação, além de posições exclusivas para portadores de deficiência. Continue acompanhando e tenha acesso a todos os detalhes.

NotreDame Intermédica divulga a contratação de novos funcionários

Criada no ano de 1968, a NotreDame Intermédica é uma das pioneiras em medicina preventiva, sendo uma referência nacional no setor da saúde. A empresa oferece aos seus clientes promoções de programas no segmento odontológico e na saúde integral, com planos individuais e empresariais.

Além das posições efetivas, a empresa também oferece vagas exclusivas para portadores de deficiência por meio de seu banco de talentos, onde podem se inscrever candidatos que não encontraram uma vaga que se encaixe ao seu perfil, mas que posteriormente ao surgir uma colocação a companhia entrará em contato para contratação.

É importante destacar que a companhia está contratando para atuar nas seguintes localidades: Sorocaba, São Paulo, Jundiaí, Campinas, Americana, ABC e Região Metropolitana do estado de São Paulo. Veja as vagas disponíveis para inscrição, abaixo:

Psicólogos Exclusivamente para Portadores de Deficiência — Sorocaba;

Operadores de Atendimentos setor de SAC — São Paulo;

Estoquistas Exclusivamente para Portadores de Deficiência — Jundiaí;

Banco de Talentos — São Paulo;

Auxiliares de Rouparia — São Paulo;

Acessoristas Exclusivamente para Portadores de Deficiência — São Paulo.

Como se candidatar

Para tornar-se um funcionário da empresa NotreDame Intermédica, todos os critérios devem ser atendidos e o interessado deve preencher sua ficha de cadastro na colocação que pretende ocupar através da página de inscrição.

