Nova margem de consignado INSS: veja prós e contras

Você já ouviu falar sobre a nova margem de consignado INSS? Essa informação foi publicada a pouco tempo e gera dúvidas para os cidadãos.

Algumas coisas importantes mudaram com essa medida. Por isso, é importante que o beneficiário saiba todos os detalhes sobre o assunto para evitar enganos posteriores.

Pensando nisso, separamos algumas informações que podem ser extremamente úteis para quem é aposentado ou pensionista do INSS. Então, para saber mais, não deixe de ler até o final.

O que é crédito consignado?

Essa é uma modalidade de crédito bastante conhecida. Visto que as instituições financeiras têm preferência por ela, devido ao baixo risco de inadimplência que ela oferece.

Nessa linha de crédito, o valor para pagamento das parcelas é descontado diretamente da fonte. Ou seja, o aposentado ou pensionista do INSS já recebe o benefício com o valor da parcela debitado. E é justamente por isso que a quitação do crédito é garantida.

Quem pode contratar o crédito consignado?

Qualquer pessoa que receba um benefício fixo por mês pode realizar a contratação do crédito consignado. Já que dessa forma é possível que as parcelas sejam descontadas e o débito é quitado de maneira mais garantida.

Apesar de ser amplamente famoso pelos aposentados, também é possível encontrar essa linha de crédito para outros beneficiários. Aliás, até mesmo de programas sociais do Governo Federal.

O que é a nova margem de consignado do INSS?

A margem de consignado do INSS é o valor máximo que pode ser comprometido ao contratar um empréstimo com garantia.

Isso quer dizer que o aposentado ou pensionista do INSS não pode ultrapassar essa margem ao fechar um contrato de consignação. Ainda mais, ao se tratar das parcelas mensais para quitação da dívida.

Desde que a regra teve a sua implementação, a porcentagem de consignação era de 35%. Como dito anteriormente, essa margem não poderia ser ultrapassada nem para o empréstimo. E nem para contratação de cartão de crédito consignado ou cartão de crédito benefício.

No entanto, visando conter os avanços da crise econômica causada pela situação de calamidade pública em que estamos atualmente, o Governo Federal resolveu aumentar essa margem. Assim, tornando possível que o beneficiário faça contratações maiores de crédito.

De quanto será a nova margem do consignado do INSS?

A proposta prevê aumento de 10% na margem do consignado. Ou seja, agora ela pode chegar a 45%.

No entanto, é preciso ter em mente que, para os empréstimos em si, o valor continua o mesmo. Pois, o aumento se deu somente para a contratação de cartão de crédito ou cartão benefício para os contribuintes.

Dessa forma, podemos concluir que a margem do consignado ficará da seguinte forma:

35% para empréstimos, financiamento e arrendamentos;

5% para uso do cartão de crédito consignado;

5% para uso do cartão de crédito consignado do benefício.

Prós da nova margem do consignado do INSS

A principal vantagem dessa nova proposta, é que o poder aquisitivo do aposentado ou pensionista do INSS irá aumentar. E isso, consequentemente, irá injetar mais dinheiro na economia brasileira. Portanto, pode beneficiar outros aspectos e até outras parcelas da população.

Além disso, após atravessar os recentes desafios que acometeram o mundo todo, é bastante comum encontrar beneficiários do INSS que se tornaram os principais provedores da casa.

Desse modo, aumentar o poder de compra dessa população pode vir a beneficiar inúmeras famílias que se encontram em situação de instabilidade financeira.

Contras da nova margem do consignado do INSS

Especialistas demonstram um certo receio. Pois, o alto risco de superendividamento dessa parcela da população é grande. Ainda mais, devido ao aumento da margem de consignado do INSS.

Isso porque, estima-se que mais de 70% das famílias brasileiras estão em situação de endividamento. Além disso, na maioria desses casos, isso se deu por conta da necessidade de recorrer a linhas de crédito para quitação de outras dívidas, ou aquisição de bens de maior valor.

Por isso, o recomendável é ter responsabilidade antes de se valer dessa nova margem. Isto é, tendo ciência de que o benefício será comprometido em quase metade do valor total.

A nova margem de consignado do INSS pode ser uma boa opção para os aposentados. Mas é preciso cautela ao contrair uma dívida, onde quase metade da renda terá desconto para a quitação dessa dívida.