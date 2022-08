Você sabe se a nova margem do empréstimo consignado é benéfica? Se não, você está no lugar certo. Pois, te explicaremos melhores sobre esse assunto e o que muda para o aposentado e pensionista do INSS.

Aliás, se você está nessa categoria, é comum ouvir o termo empréstimo consignado. No entanto, muitas pessoas não sabem do que se trata e quais são as regras desse tipo de serviço. Para saber mais, acompanhe conosco até o final e fique por dentro deste assunto.

O que é empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma linha de crédito voltada para quem tem uma pensão ou benefício mensal. Por isso é muito comum, o oferecimento para quem recebe benefícios do INSS,

Quando contratado, o mensalista autoriza que o valor do pagamento das parcelas referente ao crédito sejam debitadas diretamente na fonte. Ou seja, se você contratou um empréstimo consignado, receberá seu benefício deferido. Pois, o valor já virá com desconto no contracheque.

Aliás, esse tipo de linha de crédito é amplamente difundida em instituições financeiras. Uma vez que a taxa de inadimplência é quase nula, pois, o débito é feito direto na fonte.

No entanto, apesar de contar com taxas e juros mais baixos do que outras opções de empréstimo, o consignado pode acabar complicando a vida do aposentado. Pois, tem sua renda mensal comprometida.

O que é margem consignável?

Para evitar o superendividamento, especialmente para os idosos e pessoas mais pobres, a lei prevê que não se pode consignar uma parcela muito alta em relação ao benefício total. Aliás, essa parcela se chama margem consignável, que diz respeito à porcentagem disponível para consignação do benefício.

Desde a sua criação, a lei previa que as instituições financeiras só poderiam comprometer até 35% do valor total da pensão do segurado. Por exemplo, se o beneficiário recebe 1212 reais, que é o valor do salário mínimo atualmente, ele só poderia contratar um empréstimo com parcelas de até 363 reais. O mesmo é válido para cartões de crédito consignado e cartão benefício.

O que mudou para a margem consignável?

Já na primeira semana de agosto, o presidente da república sancionou a lei que permite a ampliação da margem consignável para aposentados e pensionistas.

De 35%, o percentual de consignação do benefício passou para 45%, e isso impacta diretamente a vida do segurado. Portanto, para quem deseja conseguir empréstimos maiores, essa pode ser uma boa hora.

No entanto, apesar do que se pensa, essa porcentagem não irá impactar o valor dos empréstimos em si. Entretanto, impactará a contratação de cartões de crédito consignado, que aumentou em 5%. Além disso, também impactou o cartão de crédito benefício, que também teve aumento do mesmo valor.

Como ficarão os empréstimos consignados com a nova margem?

Para quem deseja contratar empréstimo consignado, bem como financiamentos e arrendamentos mercantis, a taxa máxima para consignação ainda é a mesma, ou seja, 35%.

Para saber o quanto você pode emprestar, basta acessar o aplicativo Meu INSS, informando CPF e senha.

Depois é só encontrar a opção Serviços em Destaque e selecionar Extrato de Empréstimo. Dessa forma, será possível ver todas as informações a respeito do benefício, bem como a quantia que você poderá consignar.

Por que ter cautela ao contratar o empréstimo consignado

Estima-se que atualmente 77% da população brasileira esteja endividada. Ademais, boa parte dessa população é composta por idosos e aposentados que contrataram esse tipo de serviço e não conseguiram arcar com as despesas.

Por isso, antes de fazer um empréstimo dessa natureza, considere sua vida financeira e sua dinâmica familiar comprometida em 45%. Ou seja, quase metade de seus ganhos serão debitados de seu benefício, e você precisará arcar com todos os outros custos de vida, como alimentação e saúde.

É muito comum que as pessoas contratem essa linha de crédito para quitação de outras dívidas ou aquisição de bens de maior valor, no entanto, é necessário considerar o orçamento como um todo, e calcular a defasagem em seu benefício para o pagamento do empréstimo.

Com essas informações em mente, é possível ter mais responsabilidade e sabedoria, antes de acabar criando um eterno ciclo de dívidas e dores de cabeça.

A aposentadoria é para ser uma fase tranquila na vida de quem já trabalhou por tanto tempo. Por isso, pesquise mais a respeito do assunto e consulte um especialista antes de trazer constrangimento e problemas financeiros para sua vida.