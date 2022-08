Novidades do WhatsApp: veja como ocultar o status ‘online’ e sair de grupos discretamente

O WhatsApp anunciou na última terça-feira (9) novos recursos que prometem colaborar com a privacidade dos usuários. Algumas mudanças vinham sendo solicitadas há muito tempo.

Confira cada uma delas a seguir!

Ocultar o status “online”

O WhatsApp vai liberar em breve a função de desativar o status online. Se liberada, a novidade trará mais privacidade aos usuários da plataforma de mensagens.

A atualização foi encontrada na versão beta para iPhone (iOS), mas não deve demorar a ser implementada para testes no Android. Conforme o site, o recurso funcionaria junto da opção de esconder o “Visto Por Último”.

Veja como o recurso deve funcionar

A nova configuração permitirá ao usuário alterar os status “Online”, assim como funciona o recurso de “Visto por último” atualmente.

No “visto por último”, é possível escolher:

“Todos”: para que todos saibam dessa informação;

“Meus contatos”: para que apenas os seus contatos saibam;

“Meus contatos exceto”: para que pessoas específicas tenham o acesso;

“Ninguém”: para que ninguém saiba da sua última visualização.

No status de “online”, em resumo, o usuário terá as mesmas opções da configuração do “visto por último”. O site ainda ressalta que ao habilitar a nova possibilidade, também será aplicada a opção inversa.

Sair de grupos discretamente

Já é possível sair de grupos sem ser notado pelos outros participantes. O recurso vinha sendo testado na versão beta do mensageiro e agora está disponível para todos os usuários.

A opção de sair silenciosamente de grupos te ajudará a evitar conflitos, visto que quando alguém sai de conversas compartilhadas os outros integrantes sempre comentam o ocorrido. Na prática, apenas o administrador será notificado.

Por que o novo recurso não aparece para mim?

Normalmente, o WhatsApp libera seus recursos aos poucos e, por isso, é possível que as novidades não estejam disponíveis para todos os usuários de uma só vez, inclusive para você.

Porém, uma boa solução é manter o aplicativo atualizado. Embora isso não garanta que as mudanças aparecerão mais rapidamente, ter a nova versão facilita o recebimento das novas funcionalidades.

Veja como atualizar o WhatsApp:

Acesse a Play Store (Android) ou App Store (Apple) e busque por “WhatsApp”; Na página do aplicativo, veja se há um botão com o título “Atualizar”; Clique em “Atualizar” e aguarde o download; O aplicativo vai reiniciar e estará atualizado.

Caso esteja no botão “Atualizar” a mensagem “Abrir”, o aplicativo já está na versão mais recente disponível.