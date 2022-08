NOVO AUXÍLIO DE R$1.200 com pagamentos ainda neste ano? VEJA

As mães solteiras chefes de família monoparental estão aguardando, desde 2020, a liberação de um auxílio no valor de R$ 1.200. A proposta foi apresentada na Câmara dos Deputados, onde aguarda a aprovação dos parlamentares.

A última movimentação do Projeto de Lei (PL) que cria o benefício permanente ocorreu no ano passado, quando recebeu o aval da Comissão dos Direitos da Mulher. Atualmente, o texto está na Comissão de Seguridade Social e Família.

O que falta para o benefício ser aprovado?

Até o momento, apenas a Comissão de Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto. Porém, ainda é preciso passar por outras Comissões responsáveis até ser encaminhado ao Senado Federal.

Dessa forma, recebendo o parecer favorável por parte dos senados e sem nenhuma alteração, a proposta seguirá para a sanção do presidente da república, que tem o poder de aprovar ou vetar o auxílio.

Quem poderá receber o auxílio?

Para ter acesso ao novo auxílio é necessário corresponder as seguintes regras:

Ser maior de idade (mínimo de 18 anos);

Não estar trabalhando de carteira assinada;

Não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial;

Ter renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo (R$ 606) ou a renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.636);

Estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Não ser beneficiária do seguro-desemprego ou de programa federal de transferência de renda;

E que seja: microempreendedora individual (MEI); contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que colabore na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991; ou trabalhadora informal, que esteja empregada, seja autônoma ou desempregada de qualquer natureza, inclusive como intermitente inativa.

Como será o cadastro?

Devido a demora na movimentação da proposta, ainda não há previsões de como funcionará as inscrições do Auxílio Permanente no valor de R$ 1.200 para mães solteiras.

Contudo, a expectativa é que ocorra por meio do Cadastro Único (CadÚnico), a mesma plataforma de inscrição do Auxílio Brasil e demais benefícios sociais.

Como ocorrerão os pagamentos do Auxílio de R$ 1.200?

Segundo o projeto que institui um Auxílio de R$ 1.200, o pagamento ocorrerá todos os meses às mães chefes de família. Desde já, é importante deixar claro que é preciso comprovar que não possui cônjuge ou companheiro e que tenham ao menos um filho menor de 18 anos.

Por fim, os pagamentos devem ser realizados pela Caixa Econômica Federal, considerando o padrão de repasses dos outros programas sociais. Diante disso, é possível que o valor de R$ 1.200 pode ser pago para os cidadãos.