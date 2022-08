NOVO benefício pode ser liberado para beneficiários do AUXÍLIO Brasil e BPC

Está em trâmite no Senado Federal um Projeto de Lei (PL) de autoria do senador Rogério Carvalho, que prevê a distribuição de testes gratuitos da Covid-19 para beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Vale ressaltar que ambos os benefícios são completamente diferentes, com apenas um requisito em comum, a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Critérios para receber o Auxílio Brasil

Para ter direito ao Auxílio Brasil as pessoas devem se enquadrar nas seguintes situações:

Famílias em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Famílias em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes, lactantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00;

Famílias que tenham membros inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), que paga um salário mínimo (R$ 1.212,00) à pessoa com deficiência e ao idoso, a partir de 65 anos, de baixa renda;

Ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Todavia, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Critérios para receber o BPC

Caso se enquadrem nos requisitos abaixo, será possível solicitar o BPC, veja:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico);

Ter uma renda mensal per capita de até ¼ do salário mínimo vigente;

Ser idoso com, no mínimo, 65 anos, independente do sexo;

Ser portador de deficiência há pelo menos 2 anos.

Lembrando que o critério de idade (idosos 65+) ou portador de deficiência, não é preciso ser preenchido ao mesmo tempo.

Novo benefício para o Auxílio Brasil e BPC

Caso o Projeto de Lei n°2.224/2022 seja aprovado, os beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC receberão todos os meses o teste da Covid-19 de forma gratuita, por meio de uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma vez que o autoteste for distribuído, o cidadão não poderá vendê-lo ou repassá-lo para terceiros. Caso essa regra seja descumprida, será visto como crime contra a saúde pública, o que pode acarretar em detenção de seis meses a dois anos, além do pagamento de uma multa.

Ao fazer o teste, caso dê positivo, o cidadão deve recorrer imediatamente a uma unidade básica de saúde, que deve ser avisada por meio de um aplicativo ainda não definido. Tanto o positivado quanto a sua família deve cumprir a regra de isolamento para evitar contágios.