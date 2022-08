NOVO CALENDÁRIO AUXÍLIO BRASIL SETEMBRO foi ANTECIPADO? Confira a DATA de PAGAMENTO e qual VALOR a receber em SETEMBRO

Os 20 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil aguardam com expectativa o mês de setembro. Acontece que o Governo começará a pagar, nos próximos dias, a segunda parcela de R$600 do programa. Há uma grande possibilidade de antecipação do calendário do Auxílio Brasil de Setembro.

De acordo com informações do Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, o Governo Federal tem interesse em antecipar o calendário do Auxílio Brasil de Setembro. A declaração do chefe da pasta foi dada durante entrevista ao programa ‘A Voz do Brasil’.

Nesta matéria, você encontra:

Auxílio Brasil;

Auxílio Brasil setembro

Calendário Auxílio Brasil;

Auxílio Brasil R$ 600;

Pagamento Auxílio Brasil.

NOVO CALENDÁRIO AUXÍLIO BRASIL SETEMBRO foi ANTECIPADO?

Segundo Ronaldo, ministro do presidente Jair Bolsonaro, a mudança no cronograma significa um aperfeiçoamento no processo de pagamentos do programa. Ele ainda destacou o CadÚnico como iniciativa de modernização desse processo.

“Esse processo de aprimoramento, assim como a geração da folha de pagamento do mês de uma maneira mais rápida, proporcionou que nós conseguíssemos fazer um pagamento na primeira quinzena do mês”, esclareceu o ministro sobre a antecipação do Auxílio Brasil em agosto.

“E é esse o nosso propósito, que a gente continue fazendo esse pagamento dos beneficiários do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás na primeira quinzena dos meses subsequentes ao mês de agosto”, completou o ministro sobre os demais calendários de pagamento do benefício.

AUXÍLIO BRASIL: VALOR AUXÍLIO BRASIL

O Auxílio Brasil está confirmado para ser pago com parcela mínima de R$ 600 até o final de 2022.

Neste mês de setembro, vale destacar, o pagamento do vale-gás não será realizado. Por isso, a maioria dos beneficiários irá receber parcela de R$ 600 e não R$710. Veja mais informações sobre o Vale-Gás:

VALE-GÁS 2022: SAIU o CALENDÁRIO do próximo pagamento; veja a lista completa

Atual Calendário do Auxílio Brasil em setembro

Como mencionado anteriormente, a intenção do Governo Federal é antecipar novamente o calendário do Auxílio Brasil. Essa decisão pode ser fortificada considerando que o pagamento do benefício em setembro será o último depósito antes do primeiro turno das eleições.

Todavia, enquanto não é anunciado um novo calendário do Auxílio Brasil em setembro, seguem valendo as datas oficiais que foram divulgadas no começo do ano. Veja a seguir:

Final do NIS Datas de pagamento 1 19 de setembro 2 20 de setembro 3 21 de setembro 4 22 de setembro 5 23 de setembro 6 26 de setembro 7 27 de setembro 8 28 de setembro 9 29 de setembro 0 30 de setembro

Quem pode receber o Auxílio Brasil em setembro?

Para ser beneficiado pelo programa social, o cidadão deve ser inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) e obter seus dados pessoais atualizados no sistema. Além disso, é necessário se enquadrar nas seguintes situações:

Pobreza – Aquele que possuem renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 e R$ 210.

Extrema pobreza – Aquele que possuem renda familiar per capita mensal de R$ 105.

De acordo com as primeiras aprovações do benefício , existem duas maneiras de ser aceito no programa social de forma automática:

Já era beneficiário do Bolsa Família: Em casos como esse, o Auxílio Brasil é pago automaticamente;

é pago automaticamente; Estava inscrito no CadÚnico, mas não era beneficiado pelo Bolsa Família: Nesse caso, o cidadão vai para a lista de espera.

Ainda, vale lembrar que para receber o Auxílio Brasil, é necessário que na família tenha, pelo menos, um dos membros abaixo:

Crianças;

Gestantes;

Lactantes;

Adolescentes;

Jovens entre 0 a 21 anos incompletos.