Novo concurso Banrisul oferece mais de 1000 vagas; VEJA detalhes!

Na última quarta, 24, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul participou de uma rodada de negociações juntamente com o Comando Nacional dos Banrisulenses a fim de definir sobre um novo concurso Banrisul. Durante a reunião, foi decidido a necessidade de realizar um certame com a oferta de preenchimento de 824 vagas, levando em conta o novo Plano de Desligamento Voluntário – PDV.

Contudo, o Banrisul informa que caso mais funcionários aceite a proposta, o concurso vai contar com mais vagas. Mediante as possibilidades, o certame pode oferecer como limite máximo de oportunidades um total de 1,4 mil vagas.

De acordo com Raquel Gil de Oliveira, diretora da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras (Fetrafi RS): “Vamos clausular isso e definir como será a redação, para garantir que a saída dos colegas com o PDV se dê apenas após a entrada dos concursados“.

O Plano de Desligamento Voluntário é uma demissão espontânea no qual há um acordo ente empregador e empregado, geralmente há a apresentação de um pacote de benefícios visando a tomada de decisão. Com a certame em andamento, tudo indica que as próximas vagas serão para escriturário que tem como escolaridade mínima, o nível médio.

Último certame para escriturário

O ultimo concurso Banrisul para a função aconteceu em 2018 e ofereceu 200 vagas. A remuneração oferecida foi de R$3.971,82. O valor era composto pelo salário base de R$2.302,52 mais os auxílios de alimentação e refeição. A etapa objetiva do concurso contou com 80 questões divididas entre conhecimento básico e específico e a pontuação variou entre 0,5 e 1,5.

Como conhecimento básico foram cobradas disciplinas de: Língua Portuguesa (20 questões) – 1,5 peso, matemática (15 questões) – 1,5 peso, raciocínio lógico/matemático (5 questões) – 1 peso, domínio produtivo de informática (5 questões) – 1 peso. Já para conhecimentos específicos houve a cobrança de: Conhecimentos Bancários (20) – 1,5; Atendimento, Ética e Diversidade (8) – 0,5; Técnicas de Vendas (7) – 0,5. Os aprovados deveriam ter pontuação mínima de 60% do total da prova.

Concurso Banrisul atual

Atualmente, o concurso Banrisul conta com 274 vagas para o cargo de técnico em Tecnologia da Informação (TI). Como requisito para concorrer às vagas é o diploma de graduação em qualquer área. A atuação será distribuída nas seguintes áreas:

Analista de Segurança da Tecnologia da Informação (22 vagas);

Analista de Transformação Digital (14 vagas);

Desenvolvimento de Sistemas (124 vagas);

Gestão de Tecnologia da Informação (59 vagas):

Quality Assurance (QA) e Analistas de Teste (13 vagas);

Suporte à Infraestrutura de Tecnologia da Informação (32 vagas); e

Suporte à Plataforma Mainframe (10 vagas).

A jornada estabelecida é de 30 horas e local de atuação será em Porto Alegre. O salário inicial será de R$4.240,94, podendo chegar a R$6.230,03, além de benefícios que incluem: auxílio cesta-alimentação (R$1.066,85) e auxílio-refeição (R$922,24).

Os funcionários ainda contam com outros benefícios após aprovação, sendo eles: gratificação semestral, correspondente ao pagamento de 1/6 do salário, plano de saúde médico e odontológico, previdência privada, e possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Banrisul.