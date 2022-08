Novo GOLPE limpa nome do Serasa: saiba como é aplicado e como se proteger

Recentemente, foi descoberto um novo golpe que está sendo aplicado aos brasileiros. Desta vez, os golpistas utilizam meios para se passar pela Serasa, empresa brasileira de análises e dados para decisões de crédito e apoio a negócios.

Na ação criminosa, os golpistas prometem descontos bastante atrativos e liberação do nome em até 24h. Em alguns casos, inclusive, os criminosos oferecem propostas de quitação de dívida sem a realização do pagamento, o que acaba atraindo algumas pessoas.

Como o golpe é aplicado?

Inicialmente, ao entrarem em contato com o suposto negativado, os criminosos solicitam o CPF. Através do documento, muitas informações pessoais podem ser obtidas, inclusive as dívidas.

Após conseguirem ter acesso às suas dívidas, eles entram com propostas de quitação, que muitas vezes podem ser atrativas, como descontos altíssimos.

Como não cair no golpe?

É de extrema importância que os brasileiros saibam que a Serasa não entra em contato por telefone sugerindo negociação de dívidas. A empresa possui um portal oficial com todos os meios contatos, além das orientações para procedimentos, como quitação de dívidas.

Como limpar o nome na Serasa?

Para limpar o nome na Serasa é bem simples. Confira o passo a passo abaixo:

Acesse o site do Serasa Limpa Nome, digite o seu CPF e clique em “consultar”. Caso não possua cadastro no site, clique em “cadastre-se”;

Consulte as suas dívidas e escolha a melhor opção de negociação;

Siga os passos de negociação

Clique em gerar o boleto e realize o pagamento.

Após o pagamento efetuado, as empresas têm o prazo de 5 dias úteis para remover seu nome da lista de dívidas. Vale salientar que, até o momento, a Serasa não realiza pagamentos via PIX.

Mais de 22 milhões já podem ter acesso ao crédito via cadastro positivo Serasa

De acordo com um estudo realizado pela Serasa, com a implementação do cadastro positivo, cerca de 22,1 milhões de brasileiros agora têm a oportunidade de acessar um crédito de qualidade. O número passou de 59,1 milhões de pessoas para 81,2 milhões.

No levantamento, essas pessoas estavam com um score” (pontuação) na Serasa abaixo de 500 e, devido a isso, não recebiam propostas de empréstimos. No entanto, a baixa pontuação não significava negativação, mas apenas informações insuficientes do histórico financeiro dos cidadãos.

Do total de pessoas beneficiadas, cerca de 11,8 milhões são mulheres e 10,3 milhões, homens. A faixa etária entre eles é de 26 a 40 anos, com adição de 10,2 milhões de pessoas com acesso a crédito.

Além disso, 6,2 milhões dos aprovadas possuem entre 41 e 60 anos; 4,6 milhões têm até 25 anos e 1,1 milhão, mais de 60 anos. Com relação a renda dessas pessoas, a maioria (12,4 milhões) possuem ganhos mensais de R$ 1 mil a R$ 2 mil.

“As companhias que concediam crédito baseadas majoritariamente em informações negativas, como contas não pagas ou atrasadas, passaram a contar com todo o histórico financeiro do cidadão e fazer análises frente à forma como ele quita suas dívidas contraídas com os bancos, empresas do comércio e serviços”, disse o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, em nota.

Ele ainda ressalta que, do ponto de vista do credor, a ferramenta permite uma concessão de crédito mais “segura e rentável”.

Vale salientar que o estudo foi realizado em comparação aos anos de 2019 e 2020, sendo utilizada uma amostra de 1,2 milhão de consumidores de todas as regiões. Os dados foram divulgados para população brasileira a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).