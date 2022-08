Novo Nordisk recruta novos talentos para programa de trainee

Com salário de R$ 6.500,00, a Novo Nordisk recruta novos talentos para seu programa de trainee. As chances são para atuação na fábrica da empresa em Montes Claros (MG) e tem como foco profissionais com interesse em trabalhar com gestão nas áreas de Produção e Manutenção.

São elegíveis profissionais recém-formados nos cursos de Administração, Engenharias e Farmácia. Graduandos com formatura prevista até dezembro deste ano também são bem-vindos. Os candidatos deverão ter, ainda, conhecimento nível intermediário no idioma inglês, uma vez que a Novo Nordisk é uma multinacional dinamarquesa e há a possibilidade de atuação com pares baseados em outros países.

É importante notar, também, que os trainees devem ter disponibilidade de horário, já que esta posição pode exigir atuação no horário de turnos. Além disso, competências como bom senso de planejamento, urgência e bom relacionamento interpessoal; criatividade para solução de problemas e dilemas diários, foco em soluções e comunicação assertiva; e Proatividade, dinamismo, capacidade crítica e analítica são bem-vindas.

Os contratados trabalharão na gestão das áreas de produção e manutenção de equipamentos e poderão acompanhar a liderança nas implementações das etapas de projetos da área, bem como realizarão a administração de recursos financeiros, análise de dados e gestão das equipes de produção.

Esta é uma oportunidade única para quem deseja trabalhar em uma das fábricas de insulina mais modernas do mundo. A Novo Nordisk é responsável por 30% da insulina produzida mundialmente e 15% da insulina consumida no mundo, totalizando sozinha 25% de toda a exportação de medicamentos do Brasil.

Atualmente, a fábrica de Montes Claros amprega cerca de 1.200 pessoas e possui uma área construída de 64 mil m2 (tamanho equivalente a sete campos de futebol).

Como se candidatar

A inscrições permanecerão abertas até o dia 11 de setembro pelo site Vagas.com.