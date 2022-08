NOVO SAQUE DO FGTS: Caixa libera NOVO lote em setembro; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal vai liberar um novo saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O saque-aniversário será liberado para os trabalhadores nascidos no mês de setembro.

A adesão a modalidade é opcional, assim, aqueles que não optaram pelo saque-aniversário permanecem na sistemática padrão do FGTS. Veja mais detalhes sobre a modalidade a seguir.

Qual valor do saque do FGTS?

Conforme a tabela abaixo, o valor do saque anual nessa modalidade é determinado conforme aplicação de uma alíquota, que pode ser de 5% a 50% do saldo das contas do FGTS do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional.

Por exemplo, caso você tenha R$5 mil no FGTS, você poderá solicitar 30% do saldo, recebendo R$1.500, acrescido da parcela adicional de R$150. Dessa forma, o saque total será de R$1.650,00.

Valor | Saque permitido | Parcela adicional Até R$ 500,00 50% do saldo – Entre R$ 500,01 e R$ 1.000,00 40% do saldo R$ 50,00 Entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000,00 30% do saldo R$ 150,00 Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00 20% do saldo R$ 650,00 Entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000,00 15% do saldo R$ 1.150,00 Entre R$15.000,01 e R$ 20.000,00 10% do saldo R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,01 5% do saldo R$ 2.900,00

Antecipação do saque

Nesse sentido, é importante destacar que a antecipação do saque-aniversário é uma opção em que o trabalhador pode realizar o empréstimo junto às instituições financeiras habilitadas, utilizando como garantia o valor a que conta com direito.

Por meio do aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá realizar a simulação do valor máximo de empréstimo que pode ser contratado junto às instituições financeiras, tendo como garantia o Saque-Aniversário do FGTS.

Para você realizar uma simulação de empréstimo, não precisa realizar a opção prévia pelo Saque-Aniversário do FGTS.

Como aderir ao saque-aniversário?

O trabalhador pode aderir a modalidade pelo aplicativo FGTS, disponível para download em aparelhos Android e iOS. Veja como a seguir:

Baixe o aplicativo no seu celular; Abra-o e clique em “Meu FGTS”; Escolha a alternativa “Saque-Aniversário”; Leia os termos e condições; Caso concorde, selecione “Aderir ao Saque-Aniversário”.

Calendário do saque-aniversário

Quando os valores são liberados na conta do trabalhador, o mesmo tem até três meses para realizar o saque. Veja o calendário deste ano:

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023

O que acontece se eu for demitido?

A adesão ao saque-aniversário traz algumas mudanças quanto aos direitos do trabalhador diante a demissão. Confira as informações abaixo:

Trabalhador que aderiu ao saque-aniversário do FGTS: poder sacar apenas o valor referente à multa rescisória. O saldo da rescisão do contrato não é repassado, uma vez que outra opção foi aderida.

Trabalhador que está na modalidade padrão do FGTS (saque-rescisão): quando demitido sem justa causa, tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória.

Quem pode solicitar o saque-aniversário?

Para aderir a modalidade é preciso corresponder aos seguintes critérios:

Ser maior de 18 anos;

Possuir conta corrente ou poupança na Caixa;

Ter saldo suficiente no FGTS ;

; Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

Estar adimplente com a Caixa ou usar o recurso do crédito para pagar a dívida