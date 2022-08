novos usuários também ganharão cartões?

A partir de agosto, o número de usuários do programa Auxílio Brasil vai subir em mais de 2,2 milhões, quebrando assim a marca de 20 milhões de atendidos no programa. Os novos usuários já começam a receber o benefício no próximo dia 9, e poderão movimentar a quantia através do novo cartão do projeto social.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, mais de 4,7 milhões de dispositivos do Auxílio Brasil já foram produzidos e já estão sendo entregues para os novos usuários do programa. Os envios estão sendo feitos para os endereços que cada uma das famílias registrou no Cadúnico, no momento da inscrição na lista do Governo Federal.

O novo cartão do Auxílio Brasil permite que o cidadão realize movimentações em suas contas do programa. É possível, por exemplo, usar o dispositivo para fazer saques e até mesmo transferências no caixa eletrônico. Há ainda a possibilidade de usar o cartão na modalidade de débito para realizar algumas compras presenciais.

É novo no programa e ainda não recebeu o cartão? Não tem problema. De acordo com o Governo Federal, o cidadão pode usar outras formas de movimentação do dinheiro do benefício. Quem tem o cartão do antigo Bolsa Família, por exemplo, pode usá-lo. O Ministério explica que os dispositivos do antigo projeto não perdeu a validade.

Uma opção mais prática para quem não quer sair de casa é o Caixa Tem. O aplicativo é gratuito e já está disponível para download em lojas de celulares. Através deste sistema, o cidadão consegue pagar contas na forma de boletos, fazer transferências bancárias via pix, e até mesmo algumas compras no sistema online.

Como saber o dia do seu recebimento

Para os mais de 2,2 milhões de novos usuários do Auxílio Brasil, o sistema de pagamentos ainda é uma novidade. De todo modo, ele não foi alterado neste mês de agosto. Segue valendo a ideia de que é preciso analisar o final do Número de Identificação Social (NIS).

No momento em que o cidadão entra oficialmente para o Cadúnico, ele ganha um NIS próprio. Basta olhar qual é o último algarismo da sequência para saber quando vai receber o benefício. Confira no calendário abaixo como fica a disposição de datas na prática:

9 de agosto: Usuários com NIS final 1

10 de agosto: Usuários com NIS final 2

11 de agosto: Usuários com NIS final 3

12 de agosto: Usuários com NIS final 4

15 de agosto: Usuários com NIS final 5

16 de agosto: Usuários com NIS final 6

17 de agosto: Usuários com NIS final 7

18 de agosto: Usuários com NIS final 8

19 de agosto: Usuários com NIS final 9

22 de agosto: Usuários com NIS final 0

Auxílio Brasil em agosto

Vale lembrar que neste mês de agosto, o Auxílio Brasil passa oficialmente por uma série de mudanças ocasionadas pela PEC dos Benefícios. O texto foi promulgado pelo Congresso Nacional no último mês de julho.

Entre outros pontos, o documento permite o aumento nos valores do programa de R$ 400 para R$ 600. Os mais de 2,2 milhões de usuários que entram no projeto a partir de agosto, já recebem o patamar corrigido.

Além do Auxílio Brasil, a PEC dos Benefícios prevê mudanças nos valores do vale-gás nacional, que deve sair de R$ 53 para R$ 110 já a partir de agosto. O calendário de repasses, aliás, é o mesmo que será utilizado pelo Auxílio Brasil.