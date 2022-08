Nubank anuncia atualização no aplicativo; conheça os novos recursos

O Nubank fez uma atualização no seu aplicativo. A intenção é tornar a plataforma digital mais intuitiva e fácil de usar. O cliente terá acesso a novas funcionalidades e a uma função para personalizar seu perfil, tudo para simplificar as operações e deixar o aplicativo mais completo.

Em síntese, os usuários poderão colocar uma foto no perfil. A imagem será exibida ao lado da nova aba do cliente. De acordo com a fintech, o recurso já pode ser encontrado. Caso ainda não tenha a função disponível, tente baixar a versão mais recente do aplicativo do Nubank.

Mudanças no aplicativo do Nubank

Outra mudança importante foi feita no visual da plataforma, que deixa de ser uma página única para incluir três novas guias. As seções são distribuídas da seguinte maneira:

Primeira aba: conta, cartão de crédito, empréstimos e mais.

Segunda aba: investimentos e seguros de vida e de celular;

Terceira aba: lojas e serviços parceiros (shopping).

Segundo o banco digital, “as mudanças foram desenvolvidas a partir de pesquisas realizadas com usuários no último ano” e já estão disponíveis para os clientes no aplicativo.

Como simular e contratar o empréstimo Nubank?

Por ser um banco digital, todo o processo de solicitação e liberação é feito de forma online, através do aplicativo do Nubank. Antes mesmo de realizar a simulação, é possível conferir a sugestão de crédito da fintech.

Na prática, enquanto está contratando o empréstimo, o usuário consegue visualizar o valor, número de parcelas, juros, entre outros detalhes do serviço. Veja o passo a passo para simular e contratar o crédito a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na tela principal, observe a barra inferior e selecione “Empréstimos”; Clique em “Novo Empréstimo” e selecione o motivo pelo qual quer a opção; Faça a simulação inserindo o valor que deseja contratar; Informe a quantidade de parcelas e a data que deseja realizar os pagamentos; Feito isto, confira os juros, as condições e o valor total do acordo; Para finalizar, confirme a operação e o valor será transferido imediatamente para a Nu Conta.

No que se refere aos juros, a instituição determina a porcentagem conforme o perfil do cliente. No momento de contratar o empréstimo, é possível conferir todas as condições do serviço. O Nubank ressalta que sempre espera que os juros aplicados sejam um dos menores do mercado.