NUBANK: Cartão Black pode render até 200%; veja

O Nubank oferece um cartão black aos seus clientes, chamado Ultravioleta. A ferramenta possui uma série de vantagens, inclusive as da bandeira Mastercard. A lista de recursos é imensa, no entanto, um específico tem chamado a atenção dos usuários, o cashback.

Quando o cidadão faz uma compra usando o cartão Ultravioleta, ele recebe de volta 1% do valor total gasto na operação. Dessa forma, a quantia passa a render na conta do usuário em até 200% do CDI, sem prazo limitado.

Sendo assim, após o rendimento o cliente tem a liberdade de utilizar os valores como quiser. Dentre as opções está a troca por milhas Smiles e a aplicação em um fundo de investimentos, por exemplo.

De acordo com a fintech, em breve será possível resgatar os valores transferindo-os para a conta digital da fintech.

Rendimento do cashback do Nubank Ultravioleta

Os usuários do cartão Nubank Ultravioleta podem acompanhar os rendimentos do dinheiro do cashback de forma simples, através do aplicativo da instituição financeira. O procedimento é bem rápido, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Nubank;

Na tela inicial, toque em “Meu Ultravioleta”. Ele fica abaixo da seção do cartão de crédito;

Feito isto, vá na opção “Crescendo a 200% do CDI”;

Em seguida, será possível visualizar o histórico do cashback de todos os meses, com detalhes dos recebidos, resgates e crescimento por tempo;

Também será possível conferir o total acumulado do rendimento do cashback, desde a primeira compra realizada com o Ultravioleta.

Como sacar dinheiro do banco digital

Os clientes do Nubank podem realizar saques de sua conta digital ou com o cartão de crédito. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como realizar o saque de sua conta no Nubank, porém se trata de um procedimento relativamente simples.

No Nubank é possível fazer saques tanto na função débito como também em crédito. O que muda em relação a cada modalidade é que em uma delas se utiliza o caixa eletrônico para retirar o dinheiro físico e na função débito é cobrado uma taxa por cada transação. Alguns bancos digitais já saíram na frente do Nubank em relação a esse serviço, como o Banco Inter.

Para os saques utilizando o cartão de crédito Nubank, é preciso ir até um caixa eletrônico da rede Cirrus, que pertence a MasterCard e é a bandeira oficial do banco digital. O recurso é descrito como “uma opção de empréstimo” e só deve ser usado em uma situação de emergência.

Saque de acordo com o limite do Nubank

Só é possível sacar até 15% do limite do cartão de crédito e o valor máximo que pode ser sacado é de até R$ 2.500. Já o saque do Nubank através da função débito pode ser solicitado diretamente no Caixa Eletrônico Banco 24 Horas e também através da rede Saque e Pague.

O valor é sacado diretamente da NuConta, o que mostra que além de ter criado uma conta digital no Nubank, também é preciso ter a função débito habilitada no cartão. Isso tudo pode ser feito, desde que se respeito o limite de até R$ 3.000 por saque, sendo possível retirar esse valor máximo dentro de 24 horas.