Nubank é autorizada a operar como instituição financeira na Colômbia

Com planos de expandir seus serviços para o exterior, o Nubank recebeu o aval para dar início a uma instituição financeira na Colômbia. Agora, o banco digital poderá dar início a uma sério de serviços ao chamado “Nu Colômbia”.

“Este marco reforça a visão de longo prazo e o compromisso do Nu na Colômbia e permitirá expandir seu portfólio de produtos de crédito, pagamentos e investimentos no país”, disse o Nubank.

O objetivo do banco digital é expandir todo o seu portifólio de produtos e serviços utilizado no Brasil. Após obter a primeira licença, com sua base de clientes ultrapassando o número de 200 mil pessoas, a fintech solicitará a segunda licença, que se trata de operação ou de funcionamento.

No fim de 2021, o Nubank anunciou que realizaria a sua expansão na América Latina. É importante salientar que, além de Brasil e Colômbia, o banco digital também levou sua bandeira roxa ao México.

No entanto, atualmente, a maior expectativa está relacionada aos resultados do segundo trimestre do Nubank, quanto as suas ações e rendimentos, que serão divulgados na segunda-feira, dia 15.

NUBANK agora terá função para agendar PIX

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Uma outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.

Nubank libera empréstimo pessoal com ótimas condições

Agora, os clientes do Nubank podem contratar o crédito pré-aprovado com zero burocracia. A oferta pode ser consultada por meio do próprio aplicativo, sendo possível, verificar o valor que pode ser firmado.

O contratante tem a opção de taxas personalizadas e receber o dinheiro imediatamente, permitindo a escolha do melhor momento para começar a pagar. Saiba mais sobre o serviço a seguir!

Empréstimo pessoal do Nubank

Para conferir se o cadastro já está na lista dos pré-aprovados pelo Nubank, basta que o candidato acesse o aplicativo da fintech. Após acessar, confira o valor disponível para contratar, em seguida digite o valor desejado e em quantas parcelas deseja dividir.

De acordo com o banco digital, tudo é automatizado, a taxa de juros é calculada imediatamente no momento da simulação, como também o valor a ser pago mensalmente, de acordo com a data escolhida para o pagamento, sendo possível até 90 dias depois da data da contratação.

Não há uma data exata para começar a pagar, porém, o empréstimo deve ser pago em sua totalidade até 24 meses. Após analisar as condições mostradas pelo aplicativo, o cliente poderá confirmar a sua solicitação. O valor será depositado na sua conta imediatamente.